Polski producent ceramiki wesprze szpitale

Producent płytek gresowych i klinkierowych przeznaczy łącznie 200 tys. zł na rzecz szpitali w Starachowicach i Radomiu.

Cerrad przekaże 100 tys. zł starachowickiemu Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej, który został przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny do leczenia pacjentów z koronawirusem. Pomoc finansową w kwocie 50 tys. zł otrzyma z kolei Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego, który również pełni obecnie rolę jednoimiennego szpitala zakaźnego. Do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego na radomskim Józefowie trafią natomiast niezwykle potrzebne w obecnej sytuacji środki ochrony osobistej, w tym maski FFP3 oraz kombinezony ochronne. Wartość tych darów to także 50 tys. zł. Forma i sposób przekazania darowizn zostały uzgodnione z dyrektorami poszczególnych placówek.

– Wszyscy odczuwamy skutki epidemii, zarówno społeczne, jak i gospodarcze. Dotyczy to także naszej branży. Mimo wyzwań, przed jakimi stanęliśmy, w tej wyjątkowej sytuacji niezwykle ważna i potrzebna jest solidarność. Służby medyczne walczą z koronawirusem na pierwszej linii frontu, jednocześnie starając się zapewnić należytą opiekę pozostałym chorym. Zdecydowaliśmy się wesprzeć szpitale w Starachowicach i w Radomiu w tej walce, oferując im pomoc finansową i materialną, w miarę naszych możliwości – mówi Halina Bąk, pełnomocnik zarządu Cerradu ds. CSR.

– Każdy z nas może mieć swój wkład w walkę z epidemią, choćby poprzez ograniczanie kontaktów bezpośrednich, respektowanie pozostałych zaleceń, nakazów i zakazów oraz rozsądne korzystanie z możliwości, jakie będą pojawiać się wraz z łagodzeniem wprowadzonych restrykcji. Zapowiadane stopniowe otwieranie gospodarki nie oznacza, że epidemia została opanowana, a społeczeństwo powinno jeszcze bardziej wzmóc czujność i ostrożność w codziennych czynnościach. Musimy być gotowi na dalszy przyrost zakażeń. W tych trudnych czasach niezwykle pokrzepiająca jest postawa osób i firm, które gotowe są podzielić się swoimi zasobami. Bardzo dziękujemy Cerradowi i pozostałym darczyńcom za ich jakże potrzebną pomoc – mówi Grzegorz Kaleta, dyrektor szpitala w Starachowicach.

Dlaczego Cerrad zdecydował się wesprzeć placówki medyczne w Starachowicach i Radomiu? Z obydwoma miastami łączą go bowiem bardzo bliskie więzi. W Starachowicach mieści się siedziba spółki oraz jej zakłady produkcyjne. Z nieodległego Radomia pochodzi natomiast wielu pracowników firmy. Tam była też pierwsza fabryka Cerradu, przed przeprowadzką do Starachowic.