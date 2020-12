Polski producent płytek otworzył showroom w Rumunii

W malowniczym mieście Oradea w Rumunii, Tubądzin wspólnie z lokalnym partnerem otworzył nowy showroom.

REKLAMA

Oradea nazywane jest po polsku Wielkim Waradynem. To jedno z najlepiej rozwiniętych miast w Rumunii, w pobliżu granicy z Węgrami. Tam właśnie w zeszłym miesiącu otwarto Interioo – pierwszy salon rumuńskiego dystrybutora produktów Grupy Tubądzin, firmy Todoceram.

Rumuński partner dostarcza produkty z logo Tubądzin do ponad 700 sklepów na terenie kraju, jednak Interioo jest jego pierwszym własnym showroomem, oferującym produkty wyposażenia łazienek. Cała przestrzeń to ok. 1000 mkw, z czego ekspozycja Ceramiki Tubądzin zajmuje ponad 40 proc. powierzchni.

Klienci znajdą tam nowości – kolekcje w formacie 33 x 90 cm (kolekcje Curio, Grunge, Brainstorm i Coma), płytki kreacji Macieja Zienia i najnowsze produkty wielkoformatowe – w aranżacjach łazienkowych boksów i na ekspozytorach. Kolekcję Torano marki Monolith można także zobaczyć na całej posadzce showroomu.

Tubądzin bierze pod uwagę lokalne trendy i upodobania. Mieszkańcy Rumunii cenią sobie z jednej strony przestrzenie, które współgrają z naturą i są nią zainspirowane, z drugiej nie boją się eksperymentów z formą i nowoczesnością. Nadal cenią bałkański styl, pełen koloru, ruchu, ludyczności i słońca, ale też pragną być na bieżąco ze światowymi trendami. Dlatego płytki Ceramiki Tubądzin cieszą się w tym rejonie taką popularnością.