Polski producent rozwiązań biurowych nawiązał współpracę z amerykańskim potentatem

Produkty marki Hushoffice dołączą do globalnej kolekcji Haworth. Amerykański producent mebli biurowych i Mikomax Smart Office nawiązały współpracę.

Mikomax Smart Office i Haworth nawiązują współpracę, która wejdzie w życie w pierwszym kwartale 2022 roku.

Firmy połączyły siły, aby, jak zapowiadają, wspólnie odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne rozwiązania akustyczne w środowisku pracy biurowej

Mikomax Smart Office wchodzi ze swoim portfolio kabin akustycznych Hushoffice w sieć dystrybucji globalnego dostawcy i lidera w branży mebli kontraktowych. Partnerstwo pozwoli Haworth oferować profesjonalne rozwiązania akustyczne do biur i rozwijać dalej portfolio marek Haworth Collection na całym świecie.

Mikomax, jako firma rodzinna z blisko 30-letnią historią i doświadczeniem w zakresie produkcji mebli biurowych, odniósł sukces na rynku polskim i rynkach eksportowych dostarczając też od ponad 6 lat linię nowoczesnych kabin akustycznych do biur, stając się jednym z europejskich liderów w tej kategorii produktów dedykowanych do pracy w biurze i elastycznych przestrzeniach. Dalszy dynamiczny rozwój firmy możliwy jest dzięki silnemu partnerowi, który posiada globalne doświadczenie. Haworth Inc. to globalny dostawca i lider w branży mebli kontraktowych na świecie.

– Współpraca z Haworth, który podobnie jak my również jest firmą rodzinną, pozwoli wnieść naszą markę kabin akustycznych Hushoffice na wyższy poziom i przyniesie nam taką synergię działań biznesowych, jakiej szukamy. Mikomax nadal pozostaje w istniejących partnerstwach jako producent i marka otwarta dla innych dystrybutorów. Cieszymy się, że produkty marki Hushoffice zostaną dołączone do globalnej kolekcji Haworth – wyjaśnia Maciej Mikołajczyk, członek zarządu Mikomax Smart Office, który należy do drugiego pokolenia zarządzającego firmą po swoim ojcu Januszu Mikołajczyku, obecnym prezesie zarządu.

– Cieszę się i jestem dumny z faktu, że firma którą stworzyłem od podstaw i którą kieruję nieprzerwanie od blisko 30-lat doczekała się tak silnego partnera w biznesie. Dzięki synergii działań z Haworth, jako liderem na globalnym rynku, wierzę, że czekają nas kolejne lata owocnej biznesowo współpracy – dodaje Janusz Mikołajczyk, prezes zarządu Mikomax Smart Office

– Jesteśmy bardzo podekscytowani współpracą z firmą, która podziela te same wartości co Haworth i uzupełnia portfolio kolekcji Haworth w Ameryce Północnej o nowy asortyment – mówi Matthew Haworth, prezes Haworth Inc.

– Dzięki naszemu nowemu partnerowi jesteśmy pewni, że mamy odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania akustyczne. Marka Hushoffice zbudowała silną reputację w Europie i wiemy, że wysokie standardy jakości produktów spełnią wymagające oczekiwania naszych klientów i dealerów – dodaje Franco Bianchi, dyrektor generalny Haworth Inc. w Holland, Michigan.

Współpraca obu firm wchodzi w życie w pierwszym kwartale 2022 roku.