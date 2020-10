Polski producent zainwestuje 125 mln zł w nową technologię. Będzie pionierem w skali światowej

Zarząd Ceramiki Paradyż podjął odważną decyzję o zainwestowaniu ponad 125 mln złotych w innowacyjną technologię, dającą możliwość unikalnego zdobienia „na wskroś” w całej masie ceramicznej. Dzięki tej innowacji, polska firma będzie mogła zaoferować dotychczas niespotykaną na rynku gamę wielkoformatowych płyt ceramicznych o bogatych efektach zdobniczych widocznych w całym przekroju masy, nawet po obróbce mechanicznej krawędzi.

Ceramika Paradyż jako pierwsza firma na świecie zyska możliwość produkcji wielkoformatowych płyt ceramicznych wytworzonych w oparciu o innowacyjną technologię prasowania z jednoczesnym barwieniem w całej masie. Jak zaznaczają przedstawiciele spółki, to kamień milowy zarówno w rozwoju polskiej, rodzinnej firmy, jak i całej branży ceramicznej.

Wytwarzane na linii produkty pozwolą na wierne oddanie charakteru naturalnych materiałów takich jak kamień, beton architektoniczny czy drewno. To absolutna nowość na rynku, która przyczyni się do poszerzenia portfela klientów Ceramiki Paradyż poprzez pozyskanie dodatkowych odbiorców, korzystających do tej pory z oferty konkurencji pośredniej. Rozwiązanie umożliwia produkcję wielkoformatowych płyt ceramicznych w maksymalnym formacie 1800 x 3200 mm oraz grubości do 30 mm, które strukturą, jakością, trwałością oraz innymi parametrami użytkowymi będą zbliżone do cech naturalnych materiałów.

– Od początku istnienia firmy stawiamy na rozwój i dokładamy wszelkich starań, aby stale dostosowywać nasze portfolio do zmieniających się potrzeb rynkowych. Nieustannie pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, które to umożliwiają. Dzięki know-how firmy i doświadczeniu produkcyjnym zapytaliśmy producentów maszyn, czy technologicznie będzie możliwe stworzenie tak innowacyjnego produktu. Po długich miesiącach przygotowań i rozmów właśnie możemy ogłosić rozpoczęcie ogromnej inwestycji, w ramach której powstanie linia demonstracyjna do produkcji wielkoformatowych płyt ceramicznych w technologii barwienia masy „na wskroś”. Jesteśmy dumni, że pomimo pewnych ograniczeń wywołanych skutkami pandemii, jeszcze w tym roku udało się postawić tak ważny krok zarówno dla przyszłości firmy, jak i całej branży ceramicznej – powiedział Adam Tępiński, współwłaściciel i członek zarządu Ceramiki Paradyż.

Wdrożenie innowacyjnej technologii ma strategiczne znaczenie dla rozwoju Ceramiki Paradyż. Planowana inwestycja przełoży się na wiele aspektów działalności polskiego producenta, otwierając przed nim nowe perspektywy rozwoju. Przede wszystkim firma uzyska konkurencyjne cenowo produkty względem materiałów takich jak szlachetny marmur calacatta czy inne kamienie. Zasoby naturalne tych surowców są coraz mniejsze na świecie. Stworzenie dla nich alternatywy stanowi ważny krok na ścieżce rozwoju całej branży.