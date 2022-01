Polskie Domy Drewniane nawiązały współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu

Spółka Polskie Domy Drewniane i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu rozpoczynają współpracę na rzecz ekologii i kształtowania środowiska. Wspólnie wypracowane rozwiązania staną się częścią realizowanych przez PDD inwestycji.

REKLAMA

Spółka PDD podpisała porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.

Celem jest działalność badawczo-rozwojowa w zakresie ekologii i kształtowania środowiska, w tym m.in. wykorzystania wodoru do ogrzewania budynków.

Wspólnie wypracowane rozwiązania staną się częścią realizowanych przez PDD inwestycji, w tym m.in. w Miasteczku Winna Góra w Środzie Śląskiej, gdzie powstanie ponad 1,5 tys. mieszkań.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w swoich strukturach posiada zespoły badawcze, które skupiają się na kwestiach związanych z inżynierią środowiska: proekologicznym kształtowaniem zasobów wodnych, błękitno-zieloną infrastrukturą, adaptacją do zmian klimatu oraz odnawialnymi źródłami energii, a także architekturą krajobrazu. To m.in. Wiodący Zespół Badawczy WCE (woda, klimat, środowisko) oraz Wiodący Zespół Badawczy AgrEn (rolnictwo, środowisko, zasoby naturalne). Ponadto Centrum Analiz Jakości Środowiska, działające na wrocławskim Uniwersytecie Przyrodniczym, oferuje analizy fizykochemiczne próbek środowiskowych m.in. wód, ścieków, gleb, osadów ściekowych, odpadów, materiałów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

- Wysoki potencjał kadrowy i merytoryczny to kluczowe argumenty za podjęciem współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Wiem, że wspólnie możemy znaleźć rozwiązania w kluczowych dla nas obszarach, takich jak m.in. retencja wód czy wykorzystanie wodoru do ogrzewania budynków. Chcemy też, żeby nasze osiedle w Środzie Śląskiej, które będzie pierwszym tak dużym osiedlem zrealizowanym w technologii drewnianej w Polsce, było nowoczesne i posiadało najnowsze rozwiązania z zakresu ekologii – mówi Tomasz Szlązak, Prezes Zarządu PDD S.A.

Główny nacisk we współpracy między PDD a Uniwersytetem Przyrodniczym zostanie położony na projektowanie, wdrażanie i monitorowanie proekologicznych rozwiązań w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury, zagospodarowania wód opadowych, adaptacji do zmian klimatu oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Na pierwszy ogień oba podmioty wezmą rozwiązania proekologiczne, które będzie można zastosować na osiedlu Miasteczko Winna Góra w Środzie Śląskiej. Zwycięski projekt pracowni Chmielewski + Partners, którego realizacja rozpocznie się już w tym roku, zakłada zapewnienie mieszkańcom wysokiego komfortu właśnie m.in. poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i zastosowanie najnowszych rozwiązań z zakresu ekologii.