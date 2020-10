Polskie meble i wzornictwo wyruszają na podbój Ameryki

W dniach 13-21 października 2020 r. odbyły się największe targi meblowe w USA – w High Point w Karolinie Północnej. Stanowiły one pierwsze międzynarodowe wydarzenie meblarskie tej skali, które udało się z powodzeniem zorganizować od początku pandemii. Na targach zadebiutował polski showroom z ofertą 7 czołowych marek meblarskich z naszego kraju.

Październikowe targi w High Point miały nietypowy charakter, ponieważ organizatorzy musieli wziąć pod uwagę podwyższone standardy bezpieczeństwa. Stąd też decyzja o wydłużeniu targów do 9 dni. Pozwoliło to zmniejszyć natężenie ruchu i rozłożyć w czasie liczbę odwiedzających. Jednocześnie w targach – zarówno po stronie wystawców, jak i gości – wzięły udział firmy i osoby szczególnie zdeterminowane, by zaoferować bądź znaleźć nowe meble. W High Point zadebiutował narodowy showroom z ofertą 7 czołowych marek. Otworzyło to nowe, ogromne możliwości dla Polski – drugiego eksportera mebli na świecie, który rozpoczął podbój rynku amerykańskiego.

– Wiedzieliśmy, że ta edycja będzie inna, ale również mieliśmy świadomość, że zarówno kupujący, jak i sprzedający liczą na otwarcie targów, ponieważ sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz jest obecnie tak duża. High Point to miejsce, w którym chcieli być – skomentował Tom Conley, prezes i CEO High Point Market Authority.

– High Point Market to pierwsze tak duże międzynarodowe targi na świecie, które udało się zorganizować od marca tego roku, czyli od czasu rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV2 w Europie i Ameryce – powiedział dr Tomasz Wiktorski, koordynator projektu. Ogromny wysiłek po stronie organizatorów polskiego stoiska zdecydowanie się opłacił. Narodowy showroom był jednym z niewielu debiutantów na targach, a wobec braku części ważnych graczy z innych krajów (m.in. Niemiec czy Włoch) Polska dała się zauważyć jako główny eksporter mebli z Europy.

Targom i narodowemu stoisku towarzyszyła największa w historii międzynarodowa promocja polskiego meblarstwa. Showroom był chętnie odwiedzany zarówno przez hurtowników, zainteresowanych dużymi zamówieniami, jak i dystrybutorów reprezentujących wyższy segment z meblami kastomizowanymi.

– W trakcie targów nasze stoisko zostało odwiedzone przez blisko 100 osób, które reprezentowały największych amerykańskich dystrybutorów, hurtowników, projektantów wnętrz oraz grupy zakupowe – podkreślił Michał Strzelecki, dyrektor biura Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.

Goście na stoisku zwracali również uwagę na nowoczesne wzornictwo i wysoką jakość wykończenia mebli – rzadko spotykaną w USA. Doceniano różnorodność oferty, a także mnogość wariantów, jeśli chodzi o meble tapicerowane. Polski showroom stanowił więc też powiew świeżości za oceanem. Co ważne, potencjał handlowy klientów odwiedzających narodowe stoisko szacuje się na 10 mld dolarów. Polska oferta cieszyła się także dużym zainteresowaniem w społeczności polonijnej, liczącej w Stanach Zjednoczonych kilka milionów osób. Showroom odwiedzały całe rodziny zainteresowane europejskim, nowoczesnym wzornictwem – szczególnie poszukiwanym za oceanem przez przybyszów ze Starego Świata.