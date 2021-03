Polskie produkty z międzynarodowym certyfikatem bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju

Certyfikat Cradle to Cradle® to uznana na całym świecie miara bezpieczniejszych i bardziej zrównoważonych produktów stworzonych z myślą o gospodarce o obiegu zamkniętym.

Procesowi certyfikacji przez Cradle to Cradle Products Innovation Institute zostały poddane aluminiowe anodowane słupy, maszty i wysięgniki marki ROSA. Produkty te zostały ocenione w pięciu kryteriach jakościowych związanych ze zdrowiem ludzi oraz wpływem na środowisko naturalne: bezpieczeństwo dla zdrowia i środowiska, recykling, korzystanie ze źródeł energii odnawialnej, ochrona i wzbogacanie zasobów wodnych, odpowiedzialność społeczna. We wszystkich tych kategoriach produkty zostały zaklasyfikowane do kategorii SILVER, co świadczy o wysokiej innowacyjności tej grupy produktów oraz wysokim stopniu ich pozytywnego wpływu na ludzi i planetę. Aluminiowe słupy, wysięgniki i maszty marki ROSA, po okresie użytkowania, czyli po minimum 50 latach, mogą zostać w 100% przerobione na nowe produkty.

Strategia firmy ROSA opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju - nieustannie pracujemy nad poprawą jakości produktów oraz wdrażamy rozwiązania, dzięki którym maksymalnie ograniczamy negatywny wpływ naszych działań na środowisko naturalne. – mówi Stanisław Rosa, właściciel firmy – Uzyskanie certyfikatu Cradle to Cradle® i tym samym potwierdzenie przez niezależny instytut badawczy, iż linia naszych głównych produktów spełnia najwyższe wymagania w zakresie ekologii, a my, jako jedna niewielu z polskich firm, uczestniczymy w tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym jest dla nas prawdziwym wyróżnieniem, a dla naszych klientów ważną informacją o tym, że korzystanie z naszych produktów przynosi wiele korzyści w zakresie ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.