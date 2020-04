Polskie sklepy stawiane za wzór dobrych praktyk w związku z koronawirusem

Od początku pandemii SPAR wprowadził m.in. obowiązkowe środki ochrony osobistej przed wejściem do sklepów: płyny dezynfekujące i jednorazowe rękawiczki foliowe dla klientów. Ponadto w sklepach SPAR zamontowano bariery ochronne z pleksi oraz udostępniono maseczki, rękawiczki i przyłbice dla pracowników sklepów. Rozwiązania zaproponowane i wdrożone w Polsce zostały ocenione przez SPAR International jako najlepsze światowe praktyki w Grupie SPAR.

SPAR International – właściciel marki SPAR na całym świecie – rekomenduje wdrożenie działań podjętych przez sieć SPAR w Polsce związanych z epidemią koronawirusa jako wzór we wszystkich krajach, w których działa SPAR. Pakiet dobrych praktyk wdrożony przez Wasz Sklep SPAR obejmuje bezpieczeństwo klientów i pracowników oraz system komunikacji.

W sklepach SPAR w związku z pandemią obowiązuje jeszcze częstsza dezynfekcja stanowisk pracy, kas i terminali. We współpracy ze SPAR International zorganizowano import dodatkowych środków higienicznych, m.in.: maseczek na twarz, jednorazowych rękawiczek, plastikowych fartuchów, środków do dezynfekcji i mydeł. Sieć zamówiła także specjalne przyłbice na twarz, które są dystrybuowane do zespołów pracujących w sklepach SPAR. Odbywają się szkolenia w zakresie procedur, wprowadzono także rotacyjne zmiany załogi sklepów oraz skrócenie godzin pracy.

Wasz Sklep SPAR rozpoczął także montaż barier ochronnych wykonanych z płyt pleksi dla zwiększenia bezpieczeństwa pracowników sklepów oraz klientów. Osłony – dostarczane do sklepów w ramach zaopatrzenia z magazynu centralnego – zostaną wdrożone nie tylko na stanowiskach kasjerów, ale także przy stoiskach z wędlinami i serami oraz przy kasach alkoholowych. W sklepach, które przed rebrandingiem działały pod szyldem Piotra i Pawła – z uwagi na ich wielkość – bariery ochronne montowane są przy 3 kasach głównych, przy stoisku informacyjnym i punkcie monopolowym oraz przy cukierni. Obok lad z wędlinami i serami na podłodze zaznaczone są miejsca, w których stanąć może obsługiwany klient – tak, aby oddzielała go od pracownika sklepu osłona z pleksi.

Dla bezpieczeństwa klienta w sklepach SPAR Partnerom zarekomendowano ograniczenie ekspozycji produktów na wagę – w sklepach owoce i warzywa będą dostępne we wcześniej przygotowanych opakowaniach i zachęca się klientów do wyboru pakowanych artykułów spożywczych. Priorytetem SPAR jest także utrzymanie nieprzerwanych i wyczerpujących dostaw produktów kluczowych.