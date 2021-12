Polubiliśmy pracę hybrydową. Oto wyniki ogólnoeuropejskiego badania

Jak postrzegamy rzeczywistość pracy hybrydowej? Szukając odpowiedzi na to pytanie Samsung przeprowadził jedno z najszerzej zakrojonych ogólnoeuropejskich badań nad post-pandemicznymi trendami w organizacji pracy.

Co szósty zatrudniony w Polsce (15%) przyznaje, że ma problem z „odcięciem” się od pracy. Jednocześnie tylko 12% respondentów chciałoby powrócić do tradycyjnego modelu pracy od 9:00 do 17:00.

Ponad połowa (51%) polskich respondentów twierdzi, że w wyniku przejścia na model hybrydowy stali się bardziej produktywni.

83% europejskich zatrudnionych pragnęłoby większego wsparcia ze strony pracodawców w zakresie odnajdywania się w nowym modelu życia i pracy

Siedmiu na dziesięciu badanych (70%) twierdzi, że technologia umożliwiła im dostosowanie się do nowej rutyny a 71%, że pomogła im uniknąć błędów.

Badanie „Hybrid Living Futures”, zaprezentowane przez Samsung, a przeprowadzone we współpracy z The Future Laboratory, dotyczyło naszego postrzegania modelu, w którym pracujemy i kontaktujemy się z innymi zarówno wirtualnie, jak i osobiście – a także tego, jak ten nowy sposób funkcjonowania wpłynie na przyszłość naszych domów i miejsc pracy. Badanie „Hybrid Living Futures” objęło również polskich pracowników, a jego wyniki mogą przysłużyć się zarówno zatrudnionym jak i pracodawcom.

Praca hybrydowa zwiększa produktywność

Z ogólnoeuropejskiego badania obejmującego ponad 14 000 respondentów wynika, że konwencjonalny podział pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym należy do przeszłości. Aż 86% Europejczyków żyjących w modelu hybrydowym deklaruje bowiem, że ich zdaniem nie ma już powrotu do pracy w trybie od 9:00 do 17:00. Odsetek osób pragnących pozostać przy tym wychodzącym z mody schemacie jest najniższy w Niemczech, Szwecji i Polsce – w krajach tych odpowiednio 7%, 11% i 12% badanych przedkłada pracę w ściśle określonych godzinach ponad rozwiązanie hybrydowe.

Możliwość pracy hybrydowej jest w Polsce uznawana za główną przyczynę poprawy produktywności (51%), planowania i organizacji (48%) oraz elastyczności dzięki pracy we własnym tempie (46%) lub w zgodzie z ustalonym harmonogramem (44%). Dwie piąte badanych (41%) twierdzi, że zmienił się ich sposób myślenia, a 37% ma większą motywację.

Aż 40% polskich pracowników stwierdziło, że ich spojrzenie na życie hybrydowe zmieniło się na bardziej pozytywne w ciągu ostatnich 18 miesięcy, przy czym odsetek ten był większy wśród osób w wieku 18-34 lata (43%) niż w grupie 35-54 lat (40%) czy powyżej 55 lat (33%). Głównymi powodami, dla których ich pogląd na życie w modelu hybrydowym poprawił się, jest to, że łatwiej jest im dopasować się do zadań domowych i innych zobowiązań (54%), wykonać więcej zadań w krótszym czasie (44%) i odpocząć w ciągu dnia (42%). Jedna trzecia badanych mniej martwi się o swój wygląd (35%), a ten sam odsetek zauważył poprawę samopoczucia psychicznego.