Ponad 100 dużych projektów budowlanych na całym świecie z niskoemisyjnych produktów aluminiowych

Marka WICONA, działająca w ramach Hydro, osiągnęła kolejny kamień milowy - ponad 100 dużych projektów budowlanych na całym świecie z wykorzystaniem aluminium pochodzącego w co najmniej 75% z recyklingu poużytkowego złomu.

REKLAMA

Rok temu firma Hydro wprowadziła na rynek Hydro CIRCAL, gamę najwyższej jakości aluminium wykonanego w co najmniej 75% z recyklingu poużytkowego złomu. Dziś stało się to kluczową częścią portfolio produktów aluminiowych Hydro i ważnym materiałem do produkcji okien, drzwi i fasad WICONA, wychodząc naprzeciwko rosnącemu zapotrzebowaniu na produkty niskoemisyjne. Od czasu wprowadzenia na rynek w zeszłym roku ekologicznej marki Hydro CIRCAL podpisano ponad 100 dużych projektów budowlanych z wykorzystaniem fasad, okien i drzwi marek Building System firmy Hydro, w tym WICONY. Projekty zawierają od 10 do 400 ton aluminium.

„Osiągnięcie tego kamienia milowego podkreśla potencjał niskoemisyjnych produktów aluminiowych w przemyśle budowlanym. Koncentrując się na efekcie końcowym, nasz zespół opracował i dostarczył rozwiązania dla różnych projektów budowlanych. Również w przygotowaniu mamy kilka interesujących obiektów ”- mówi Henri Gomez, szef Building Systems w firmie Hydro.

Ponieważ budynki odpowiadają za około 40% globalnej emisji gazów cieplarnianych, a przemysł, inwestorzy i rząd kładą coraz większy nacisk na zrównoważony rozwój, coraz bardziej poszukiwane są rozwiązania budowlane zapewniające zrównoważony rozwój. Hydro CIRCAL jest wykonany z przetworzonego, pokonsumenckiego złomu aluminiowego.

Popyt na różnych kontynentach

WICONA i inne marki systemów budowlanych Hydro zdobyły dzięki Hydro CIRCAL duże projekty budowlane w 10 krajach na dwóch kontynentach. Oznacza to redukcję emisji CO2 o 25 000 ton w porównaniu ze standardowym aluminium używanym w Europie. Firmie udało się wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną dzięki zastosowaniu technologii i innowacji z aluminium o niskiej zawartości węgla

„Od kwitnących centrów biznesowych po całkowitą modernizację kultowych budynków, zakres realizowanych przez nas projektów jest ogromny. Udało nam się udowodnić, że możliwe jest użycie aluminium pochodzącego z recyklingu poużytkowego i drastyczne zmniejszenie zużycia energii, przy jednoczesnym wytwarzaniu produktów wysokiej jakości ”- mówi Gomez.

Hydro CIRCAL został również doceniony przez ekspertów i kolegów z branży i zdobył nagrodę „Przełomowe rozwiązanie roku” w renomowanej nagrodzie S&P Global Platts Metal Awards 2020.



Hydro CIRCAL

• Hydro CIRCAL to aluminiowe wlewki do wytłaczania, z których można uzyskać szereg profili, które szczególnie dobrze nadają się do projektów budowlanych. Jest lekki, ale również mocny i odporny na korozję.

• Hydro CIRCAL składa się w co najmniej 75% z przetworzonego złomu pokonsumpcyjnego, takiego jak zużyte produkty budowlane.

• Używając aluminium z recyklingu, drastycznie zmniejszamy zużycie energii w kolejnych etapach produkcyjnych przy jednoczesnym oferowaniu wysokiej jakości aluminium.

• Obsługa najbardziej zaawansowanej technologii sortowania aluminium w branży pozwala nam dostarczać produkty o najwyższej dostępnej na rynku zawartości aluminium pochodzącego ze złomu poużytkowego.

• Im wyższa zawartość powtórnie przetworzonych materiałów pokonsumenckich, tym niższy ślad węglowy.

• Hydro aluminium posiada certyfikat ASI Performance Standard i ASI Chain of Custody Standard potwierdzające, że produkty aluminiowe są pozyskiwane i produkowane w sposób odpowiedzialny w całym procesie produkcyjnym.