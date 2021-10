Ponad milion z budżetu miejskiego Tarnowa na ekologiczne źródła energii

Tarnów przeznaczył w tym roku 1,1 mln zł na ekologiczne źródła energii. Mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne oraz zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Jak podał w poniedziałek Urząd Miasta Tarnowa, początkowo przeznaczona na bieżący rok kwota na te zadania wynosiła 600 tys. zł, jednak w ciągu roku, w związku z dużym zainteresowaniem i liczbą wpływających wniosków, była zwiększana dwukrotnie i ostatecznie wyniosła 1,1 mln zł.

W tym roku do tarnowskiego magistratu wpłynęły 143 wnioski o udzielenie dotacji do zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczny. Zawartych zostało 116 umów na łączną kwotę ponad 523,5 tys. zł. Obecnie na liście rezerwowej znajduje się pięć wniosków o dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania.

Ponadto w bieżącym roku zostało złożonych 135 wniosków o udzielenie dotacji do zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Zawartych zostało 99 umów na kwotę ponad 568,5 tys. zł, na liście rezerwowej znajdują się 22 wnioski.

Według przedstawionych danych, od roku 2005 do drugiej dekady września br. z dofinansowania miasta do zmiany systemu ogrzewania skorzystało łącznie 1389 osób, co poskutkowało likwidacją 1951 palenisk węglowych. Łączna kwota dofinansowania wyniosła prawie 9,4 mln zł.

Od 2011 roku w Tarnowie jest możliwe uzyskanie z budżetu miasta dofinansowania do zakupu i montażu kolektorów słonecznych. Tarnowianie zawarli z miastem w tym czasie 184 umowy na takie instalacje, powstało 734 metry kw. kolektorów słonecznych, dotacje wyniosły ponad 728 tys. zł.

Od roku 2019 można ubiegać się również o dofinansowanie do zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych. Do połowy września br. zainteresowani mieszkańcy podpisali z miastem 176 umów, wybudowano ogniwa o mocy 818,16 kW, dofinansowanie wyniosło prawie 940 tys. zł.(PAP)

