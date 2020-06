Ponownie otwarte Muzeum Warszawy zaprasza na cykl upamiętniający 75. rocznicę odbudowy stolicy

Po tymczasowym zamknięciu w związku z epidemią koronawirusa w sercu Starówki znów będzie można poznawać historię i fenomen stolicy. Wraz z otwarciem powróci program „BudujeMy!” - cykl warsztatów, wykładów i spacerów upamiętniających 75. rocznicę odbudowy Warszawy.

Muzeum Warszawy przywita odwiedzających już 2 lipca. Swoje drzwi szeroko otworzą także oddziały: Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Farmacji i Muzeum Odbudowy Starówki – Centrum Interpretacji Zabytku.

Siedziba główna Muzeum Warszawy to 11 połączonych ze sobą kamienic nagrodzonych niedawno w prestiżowym konkursie Zabytek Zadbany. Skrywają one skarby Warszawy – codzienne rzeczy i unikatowe pamiątki, które opowiadają o mieście, jego mieszkańcach oraz najważniejszych wydarzeniach. By odwiedzający czuli się w Muzeum bezpiecznie, wprowadzono nowy regulamin zwiedzania. Najważniejsze zmiany dotyczą obowiązku noszenia maseczek, limitów osób oraz nowych dni i godzin otwarcia. Zwiedzanie odbywać się będzie specjalnie przygotowaną trasą, która nie tylko wzmocni bezpieczeństwo, ale także pozwoli na poznanie fascynującej historii miasta.

– Już od kilku tygodni spływają do nas pytania, o termin ponownego otwarcia. Cieszymy się, że mieszkańcy Warszawy czekają na odwiedziny w naszym Muzeum. Przez ostatnie miesiące przystosowywaliśmy się do nowej rzeczywistości, pracując nad zapewnieniem bezpiecznych i komfortowych warunków zwiedzania, spotykaliśmy się z publicznością w przestrzeni Internetu. Teraz zapraszamy do odwiedzin w naszych siedzibach. - mówi Ewa Nekanda-Trepka, Dyrektor Muzeum Warszawy.

W Muzeum Warszawy będzie można zobaczyć wystawę czasową „Rzemieślnicze historie. Pracownia Mieczników”, która potrwa do 30 sierpnia. Wznowiony zostanie także cykl wydarzeń „BudujeMy!”. To wspólny program m. st. Warszawy oraz instytucji partnerskich upamiętniający 75. rocznicę odbudowy stolicy. Po przerwie Muzeum Odbudowy Starówki – Centrum Interpretacji Zabytku powraca ze spacerami, warsztatami i wykładami, w których będzie można uczestniczyć zarówno bezpośrednio w Lapidarium i Kinie Syrena w Muzeum Warszawy, jak i online. Pierwsze wydarzenie – wykład dr. hab. Piotra Majewskiego poświęcony tematyce odbudowy Warszawy – odbędzie się już 1 lipca. Szczegółowy program na najbliższy miesiąc, w którym znalazły się m.in. spacery po Starym Mieście, warsztaty kolażu i wykłady o architekturze i warszawskim mieszkalnictwie, jest już dostępny na stronie internetowej: www.muzeumwarszawy.pl/budujemy

Od 2 lipca na zwiedzających czekają nie tylko gabinety Muzeum Warszawy, ale także jego oddziały – Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Farmacji oraz Muzeum Odbudowy Starówki – Centrum Interpretacji Zabytku. Muzeum Warszawy i oddziały będą czynne od czwartku do niedzieli w godzinach 10.00 – 18.00.Od 19 czerwca w weekendy można też odwiedzać Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry. Pozostałe oddziały otworzą się w późniejszych terminach.