Porozmawiajmy o Bauhausie

Panele dyskusyjne, warsztaty i pokazy filmowe - trwa nowy cykl wydarzeń w Goethe-Institut, tym razem w wersji online. Wydarzenia, do tej pory organizowane stacjonarnie w Warszawie, w tej chwili są dostępne dla wszystkich, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Warto więc przyjrzeć się bliżej programowi i poznać historię Bauhausu - najbardziej wpływowej szkoły i jednocześnie symbolu nowoczesnego podejścia do projektowania.

Jak uratować świat za pomocą projektowania? Czy Bauhaus nadal może stanowić źródło inspiracji? Jakie media, formy przedstawieniowe i treści aktualnie kontynuują idee Bauhausu? Kolejny cykl tematyczny to pięć wydarzeń poświęconych Bauhausowi i jego recepcji współcześnie. Do stworzenia programu zostali zaproszeni m.in. historycy sztuki i dizajnu, architekci, krytycy, teatrolodzy i kuratorzy. Wszystkie wydarzenia cyklu odbędą się online na FB Goethe-Institut. Wyjątkiem jest wystawa "Cały świat to Bauhaus" w Pawilonie Wystawowym SARPu, która została ponownie otwarta w dla zwiedzających.

Szczegółowy program

Wystawa „Cały świat to Bauhaus”

do 21 czerwca, Pawilon Wystawowy SARP, ul. Foksal 2, wstęp wolny

kurator: Boris Friedewald

Wystawa przygotowana przez ifa (Institut für Auslandsbeziehungen) Stuttgart

Wystawa podzielona została na osiem rozdziałów: „W powietrzu” – o bauhausowskiej fascynacji motywem nieważkości, dematerializacji architektury za pomocą szkła i metalu, „Eksperyment” prezentujący obiekty, które były wynikiem doświadczeń z materiałami i przestrzenią oraz „Sztuka totalna” przedstawiająca syntezę wszystkich sztuk, ale także sztuki i nauki oraz sztuki i życia codziennego. W rozdziale „Wspólnota” znajdziemy najważniejsze obiekty z epoki, dokumentujące życie codzienne i towarzyskie w Bauhausie, a „Nowy człowiek” dowiedzie, że Bauhaus nie był jedynie lewicową utopią i pokazuje nowe nowe oblicza człowieka, w tym również odznaczające się politycznym i światopoglądowym radykalizmem. Rozdział „Sztuka, rzemiosło, technika” zaprezentuje pracownie i wytwarzane w nich produkty, a „Radykalna pedagogika” przybliży strukturę uczelni oraz nowatorski program dydaktyczny Bauhausu. W części „Spotkania” eksplorowane są wątki międzykulturowe.



Mit Bauhausu 100 lat później - dyskusja online

21 maja, godz. 18.00

udział wezmą: dr Agata Szydłowska - historyczka dizajnu, kuratorka, autorka, wykładowczyni; Anna Cymer - historyczka architektury, dziennikarka; dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny, adiunkt w Katedrze Teorii Projektowania i Historii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej

Bauhaus istniał tylko 14 lat, ale został uznany za najbardziej nowatorską i wpływową placówkę edukacyjną w dziedzinie architektury, sztuki i wzornictwa w XX wieku. Rzemieślnicy i artyści wspólnie wypracowywali i wdrażali innowacyjne idee na rzecz społeczeństwa i nowego człowieka. Twórczość bauhauslerów, ich projekty i prace weszły na stałe do repertuaru klasycznego modernizmu, funkcjonalizm połączony z walorami estetycznymi stał się ponadczasowym kanonem. Jakie media, jakie formy przedstawieniowe i jakie treści aktualnie kontynuują idee Bauhausu? Czy Bauhaus nadal może stanowić źródło inspiracji dla zadań i wyzwań w dziedzinie projektowania w XXI wieku?