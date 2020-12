Port Łódź z dekoracjami świątecznymi

Blisko 10 tysięcy bombek, 203 tysiące lampek z ciepłym złocistym światłem, a do tego duże przykuwające uwagę ozdoby, które łączą tradycję z nowoczesnością - tak prezentuje się nowa dekoracja świąteczna łódzkiego centrum handlowego należącego do Ingka Centres.

Tegoroczny okres świąteczny w Porcie Łódź zainaugurowała nowa dekoracja utrzymana w subtelnej i ujednoliconej kolorystyce delikatnego złota. Główną rolę w całości kompozycji gra piękne, ciepło światło, emitowane przez 203 tysiące ekologicznych ledów oraz migających punktów, które ożywiają całość wystroju. Elementem łączącym dekoracje, przewijającym się praktycznie we wszystkich ozdobach jest motyw lodowej złotej kry.

Przy każdym wejściu do Portu Łódź zainstalowane są kurtyny świetlne, podobne oświetlenie zastosowane zostało także na szybie w strefie restauracyjnej oraz na licznych balustradach zlokalizowanych na terenie centrum. Klientów zachwycają również świetlne bramy, tworzące niezwykłe klimatyczne portale oraz ozdabiające alejki choinki z migającymi światełkami i osadzone na iskrzącej się krze. Na uwagę zasługują ponadto przepiękne świąteczne wieńce rozwieszone w całym Porcie Łódź, w tym największy o rozmiarze 6 na 3 metry. Atrium centrum zostało ozdobione z kolei pięknym bożonarodzeniowym drzewkiem otoczonym świetlistą krą. Zainstalowana została tu też specjalna świąteczna wyspa, na tle której można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia.

- Wybierając dekorację świąteczną do naszego centrum postawiliśmy na połączenie tradycji z nowoczesnością. W Porcie Łódź znalazło się zatem zielone igliwie, podwieszane zielone gałązki, złote i srebrne bombki oraz ciepłe światło. Tradycyjne elementy zostały uzupełnione nowoczesnymi akcentami, jak lustrzane płyty czy złote konstrukcje. Ciekawym rozwiązaniem jest także wprowadzenie do kompozycji stylu nawiązującego konstrukcyjnie do origami, m. in. poprzez zastosowanie dekoracji w kształcie rombów i trójkątów – mówi Andrzej Cieślik, dyrektor Portu Łódź.

Świąteczny klimat zapanował także na terenie zewnętrznym Portu Łódź. Przed Centrum stanął wielki świetlny prezent, a na patio tradycyjnie już pojawiła się ogromna oświetlona choinka.

Za realizację projektu i przygotowanie ozdób odpowiada firma Perfect Light, związana od wielu lat z branżą dekoracji świątecznych. Firma tworząc projekty współpracuje z doświadczonymi architektami, kreatywnymi grafikami komputerowymi oraz artystami - absolwentami Akademii Sztuk Pięknych. Autorem sesji zdjęciowej jest Mikołaj Kaktus specjalizujący się w fotografowaniu nieruchomości komercyjnych.