Postępy w budowie Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej już wkrótce usprawni ruch na pomorskich drogach. W dużym stopniu odciąży ona istniejącą trasę obwodową, a także stworzy wygodne i szybkie połączenie Gdyni z Żukowem, autostradą A1, a także drogą ekspresową S7 w kierunku Warszawy. Właśnie poznaliśmy wykonawców dwóch kluczowych zadań, które będą realizowane w ramach tej inwestycji.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej łukiem okrąży Gdynię, Gdańsk i Sopot, na zachód od obecnie istniejącej drogi obwodowej. Będzie ona częścią ekspresówki S6, czyli tzw. Trasy Kaszubskiej. W jej ramach powstaje także m.in. węzeł Wielki Kack. Drogą ekspresową S6 dotrzemy z Gdyni m.in. do Lęborka, Słupska czy Koszalina lub jadąc w drugą stronę – do Żukowa, Gdańska i drogi S7 w kierunku Warszawy.

– To inwestycje drogowe, które znacząco odciążą główne arterie Trójmiasta, w tym i Gdyni, wyprowadzając też z miasta część tranzytu. Nie da się ukryć, że gdynianie już od dłuższego czasu odczuwali rosnące natężenie ruchu na Obwodnicy Trójmiasta. Rozwój drogi ekspresowej S6 będzie też silnym bodźcem do rozwoju dzielnic Gdyni wysuniętych na południowy zachód. Układ komunikacyjny naszego najbliższego regionu zmieni się w dużym stopniu – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podzieliła budowę Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej na dwa zadania realizacyjne: budowę odcinka pomiędzy Chwaszczynem a Żukowem (zadanie nr 1) oraz budowę odcinka pomiędzy Żukowem a Gdańskiem Południe wraz z budową Obwodnicy Żukowa (zadanie nr 2).

Dla obu zadań GDDKiA prowadziła osobne przetargi. Wystartowały w nich łącznie 22 firmy i konsorcja. Po przeanalizowaniu ofert wyłoniono zwycięzców, a zostali nimi: Budimex (dla zadania nr 1) oraz konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia (dla zadania nr 2).

Co dokładnie powstanie w ramach poszczególnych odcinków Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej?

Zadanie nr 1: Chwaszczyno – Żukowo

Pierwszy z odcinków trasy będzie się zaczynać w Chwaszczynie, na węźle o tej samej nazwie, powstającym już w ramach budowy drogi ekspresowej S6, czyli tzw. Trasy Kaszubskiej z Lęborka do Gdyni. Wykonawca zadania nr 1 będzie odpowiedzialny jedynie za części wspomnianego węzła. Z Chwaszczyna łatwo dojedziemy do Gdyni i węzła Wielki Kack. Z kolei sama Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej będzie prowadzić przez Miszewo do Żukowa. Odcinek ma mieć łącznie około 16,3 km.

Oprócz budowy drogi ekspresowej do ważnych elementów tej części inwestycji należą:

– budowa części węzła Chwaszczyno;

– budowa jednego węzła Miszewo;

– budowa obwodu utrzymania drogi ekspresowej w Miszewie z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi;

– budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 201;

– budowa przepraw nad drogą krajową nr 7, rzeką Radunia i linią kolejową nr 229;

– budowa dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących tereny przyległe do obwodnicy.



Wykonanie zadania nr 1 w ramach budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej powierzono firmie Budimex. Przedsiębiorstwo zrealizuje je za kwotę 715 169 700,63 zł.

Zadanie nr 2: Żukowo – Gdańsk Południe