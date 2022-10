Potrójny sukces pracowni BXB studio

Kolejny sukces na koncie BXB studio. Tym razem międzynarodowe jury konkursu Architecture MasterPrize (AMP) doceniło nie tylko domy autorstwa BXB studio, ale również całokształt działalności pracowni.

Tym razem, do BXB studio powędrowały dwie nagrody i jedno wyróżnienie. Pierwsza nagroda to Firma Roku, druga to Projekt Roku przyznana za realizację Polskiej Zagrody. Specjalne wyróżnienie otrzymała Małopolska Chata Podcieniowa.

Chata Podcieniowa, projekt BXB Studio, fot. BXB Studio

Zarówno w kategorii Firma Roku, jak i Projekt Roku jury przyznało dla BXB status "Winner" jako jedynej pracowni z Polski nagrodzonej w kategorii "Small Firm of the Year Award in Residential Architecture" oraz w kategorii "Residential Architecture - Single Family".

W BXB studio projektujemy budynki, które są jednocześnie nowoczesne i nawiązujące do tradycji. To połączenie pozwala nam kreować ciekawe formy, czego przykładem jest Polska Zagroda, będąca twórczą transformacją typowego wiejskiego gospodarstwa na nowoczesną rezydencję mieszkalną, gdzie w miejsce pięciu budynków gospodarczych przeznaczonych do rozbiórki, zaprojektowaliśmy pięć przenikających się stodół, które kreują ciekawą, niezwykle dynamiczną przestrzeń. Małopolska Chata Podcieniowa czerpie inspiracje z polskiej drewnianej architektury podcieniowej. To dom designerski ale jednocześnie trwały i ponadczasowy bo zakorzeniony w tradycji. Wierzymy w BXB studio, że dzięki temu jest on czymś więcej niż tylko nowoczesnym budynkiem - opowiada Bogusław Barnaś.

Architecture MasterPrize (AMP) to globalny konkurs architektoniczny z siedzibą w Los Angeles (USA), którego celem jest promowanie, docenianie i eksponowanie wysokiej jakości projektów architektonicznych na całym świecie.Jury złożone z renomowanych architektów, naukowców i ekspertów branżowych po rygorystycznym procesie oceny wyłania zwycięskie projekty architektoniczne, wykazujące kreatywność i najlepszą jakość projektową. Zwycięzcy tegorocznej edycji Architecture MasterPrize zostaną uhonorowani na uroczystej Gali, która odbędzie się 5 listopada 2022 w budynku Muzeum Guggenheima w Bilbao (Hiszpania).