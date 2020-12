Powstała nowa platforma promująca sztukę w przestrzeniach biurowych

Na rynku pojawiła się nowa platforma, która promuje obecność sztuki w przestrzeniach biurowych oraz budowanie korporacyjnych kolekcji dzieł sztuki, a także inwestowanie w dzieła sztuki i wszelką pomoc związaną z przewodnictwem po rynku sztuki.

Właścicielka strony internetowej Art Everywhere, Joanna Piotrowska, pracowała w agencji nieruchomości zajmującej się wynajmowaniem powierzchni biurowych w Polsce i ma doświadczenie w rozpoznawaniu potrzeb właścicieli i najemców powierzchni biurowych. - Chciałabym zaproponować im możliwość wynajmu obiektów sztuki do biur oraz zbudowania firmowych kolekcji dzieł sztuki - mówi.

Możliwość wynajmu dzieł sztuki do powierzchni biurowych nie jest nowością na polskim rynku, jednak wciąż sztuka nie zajmuje odpowiedniego miejsca w nowoczesnych biurowcach.

- Jako absolwentka Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego widzę, jak wielki jest niedosyt piękna we wnętrzach, w których przebywamy na co dzień, jak wiele można i trzeba zrobić, by żyło nam się lepiej w bardziej harmonijnej przestrzeni. Swoją obecną pracą chcę zmienić dotychczasowe przyzwyczajenia i pokazać, że przebywając wśród sztuki stajemy się szczęśliwsi i możemy przyczynić się do szczęścia innych ludzi. Albowiem dzieła sztuki reprezentują wartości, do których aspirujemy: piękno, harmonię, doskonałość, ponadczasowość - przekonuje Joanna Piotrowska, Art Consultant i właścicielka strony internetowej Art Everywhere.

Sztuka w przestrzeniach biurowych korzystanie wpływa na wizerunek firmy, wnętrze nabiera klasy, a przy tym również niepowtarzalnego charakteru, jest dobrze odbierana przez klientów. Co więcej, obecność sztuki w przestrzeniach biur dobrze odbierają sami ich pracownicy.

- Ekspozycja sztuki w biurze to wynikające z niej następujące korzyści: budowanie pozytywnego wizerunku firmy, budowanie marki pracodawcy, tzw. Employeer branding, budowanie światopoglądu pracowników, wyższy poziom kreatywności i produktywności pracowników, nadanie firmie podmiotu kulturotwórczego - CSR, nadanie odpowiedniego charakteru pomieszczeniom, przebywanie wśród sztuki jest zawsze wartością dodaną - dodaje Joanna Piotrkowska.