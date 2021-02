Powstanie nowy dom dla ryb. Akwarium Gdyńskie się rozrasta

900 metrów kwadratowych dodatkowej powierzchni ekspozycyjnej i 13 nowych akwariów, gdzie zamieszkają m.in. rekiny i płaszczki. Akwarium Gdyńskie zostanie rozbudowane. W jego przyziemiu powstanie nowa ścieżka edukacyjna. Właśnie wyłoniono wykonawcę prac. To firma 3JM z Kwidzyna.

REKLAMA

Szykuje się największa inwestycja realizowana w Akwarium Gdyńskim od ponad dekady. Będzie to nowoczesna, wielofunkcyjna przestrzeń edukacyjna. Dzięki niej odwiedzający jeszcze lepiej poznają morską faunę i florę. Nowa wystawa powstanie w przyziemiu Akwarium Gdyńskiego na dotychczas niezagospodarowanej ekspozycyjnie powierzchni 900 metrów kwadratowych. Stanie tam 13 zbiorników ze stworzeniami morskimi z południowej części Bałtyku, rejonu cieśnin oraz Morza Północnego.



– W tych trzynastu akwariach znajdzie się więcej wody, niż wynosi obecnie kubatura wszystkich naszych zbiorników. Najmniejsze pomieści nieco ponad 2 tysiące litrów, a największe niespełna 127 tysięcy litrów. Łącznie Akwarium Gdyńskiemu przybędzie 450 tysięcy litrów wody – mówi Artur Krzyżak, kierownik Akwarium Gdyńskiego.

Nowe akwaria będą domem m.in. dla ryb chrzęstnoszkieletowych – rekinów i płaszczek. Na ekspozycji zostanie również pokazane, jak zmiany zasolenia, falowanie czy rodzaje podłoża wpływają na to, jakie zwierzęta możemy spotkać w różnych akwenach.

Nowoczesna ścieżka edukacyjna powstanie w miejscu, które do tej pory nie było przeznaczone dla zwiedzających. Dlatego na początku trzeba będzie je odpowiednio przystosować na potrzeby turystyczne. Wzmocniona zostanie konstrukcja budynku, obniżone będą też fundamenty i posadzki piwnicy. To jednak nie wszystko. Zbudowana zostanie też klatka schodowa i doprowadzona nowa winda oraz wszelkie niezbędne instalacje.



– Realizacja tak dużego przedsięwzięcia to nie lada wyzwanie. Jednak planowane prace nie powinny w znaczący sposób wpłynąć na funkcjonowanie Akwarium Gdyńskiego – tłumaczy Artur Krzyżak.



Poza rozbudową przestrzeni ekspozycyjnej projekt zakłada także szereg działań skierowanych do uczniów oraz społeczności lokalnej. Chodzi o pokazanie relacji, jakie łączą świat morski ze światem ludzi oraz problemów ekologicznych, którym przyroda morska musi dziś stawiać czoła. To podstawowy cel działań edukacyjnych.

Firma z Kwidzyna rozbuduje Akwarium Gdyńskie

Właśnie zakończyło drugie postępowanie przetargowe dotyczące rozbudowy ścieżki edukacyjnej Akwarium Gdyńskiego. W pierwszym nadesłane oferty przekraczały możliwości finansowe placówki. Tym razem udało się wyłonić wykonawcę, który przeprowadzi prace. Będzie to firma 3JM z Kwidzyna. Złożona przez nią oferta opiewa na kwotę 16 181 412, 60 złotych.

Do przetargu stanęła też firma Budimex, która chciała się podjąć rozbudowy za kwotę 19 964 868, 00 złotych.

Według założeń prace budowlane mają się zakończyć w kwietniu 2023 roku, a zwiedzający będą mogli korzystać z nowej przestrzeni od wakacji tegoż roku.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 16 521 573,79 złotych, z czego dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniosło 8 855 861,50 złotych.

Autor: Magdalena Czernek