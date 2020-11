Poziom hałasu w biurach ma wpływ na komfort pracy

W biurze spędzamy nawet 2024 godzin rocznie, a poziom hałasu w miejscu zatrudnienia wpływa nie tylko na wydajność, ale także na nastrój, relacje rodzinne oraz zdrowie.

REKLAMA

Najgłośniejsze zawody

Co łączy barmanów, dentystów, muzyków orkiestrowych, robotników drogowych oraz osoby obsługujące samoloty na płycie lotniska? Ich miejsca pracy należą do najgłośniejszych na świecie. Aby chronić te grupy zawodowe przed trwałym ubytkiem słuchu, polski prawodawca uchwalił przepisy, według których tak zwany „poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy” powinien być niższy niż 80 dB. Jeśli jest to niemożliwe, właściciele firm mają obowiązek zaopatrzyć pracowników w ochronniki słuchu.

A jak to wygląda w biurach?

Oczywiście zawodów, które zmuszają do przebywania w hałasie, jest znacznie więcej. Chociaż w biurach zapewne jeszcze nikt nie ogłuchł, stanowi on poważny problem. Złe warunki akustyczne w miejscu pracy mają spory wpływ na rozdrażnienie, zmęczenie oraz efektywność pracowników. Wspomniane przepisy skupiają się wyłącznie na ochronie przed utratą słuchu. W żaden sposób nie odnoszą się jednak do uciążliwości hałasu, który może być bardzo dokuczliwy nawet na dużo niższym poziomie.

Jak zabezpieczyć się od hałasu?

Nasuwa się więc pytanie, jak można się przed nim chronić? Robotnicy drogowi, pracownicy obsługi samolotów na płycie lotniska, czy muzycy mogą stosować odpowiednie słuchawki lub wkładki wyciszające. Jednak w wypadku wspomnianego barmana, pracowników biurowych, czy nauczycieli w szkołach, zabezpieczenie się przed głośnymi dźwiękami nie jest już takie łatwe. Tutaj problemem są przede wszystkim dobiegające ze wszystkich stron odgłosy prowadzonych rozmów, które utrudniają koncentrację i przyspieszają zmęczenie. W tym wypadku kluczowa jest rola dyrektora szkoły lub właściciela firmy, który powinien zadbać o odpowiednie wykończenie i umeblowanie przestrzeni.

Jak się do tego zabrać? Przestrzeń biurową można wyciszyć między innymi dzięki zastosowaniu odpowiednich szyb zespolonych czy systemów przegród z suchej zabudowy z wypełnieniem wysokopochłaniającą dźwięki wełną mineralną. Świetnie sprawdzą się również systemy ociepleniowe w formie fasad wentylowanych z wypełnieniem wełną mineralną szklaną, które poza zapewnieniem izolacji termicznej, redukują gwar dobiegający z ulicy. Szczegółowe informacje na temat tych rozwiązań znajdziecie między innymi w raporcie „Polska w Decybelach” przygotowanym przez Stowarzyszenie „Komfort Ciszy”. Organizacja już od kilku lat za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych edukuje odbiorców na temat wpływu hałasu na nasze zdrowie oraz doradza, jak zwiększyć komfort akustyczny w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, szkołach oraz firmach.