Poznaj laureata tegorocznej Nagrody Pritzkera i jego ponadczasową architekturę

David Chipperfield został 52. laureatem Nagrody Pritzkera, uznawanej za najbardziej prestiżowe wyróżnienie w świecie architektury za całokształt twórczości. Doceniono ponadczasowość jego prac, nieuleganie modom i wynikający z tego zrównoważony charakter jego prac.

REKLAMA

Architekt obywatelski, urbanista i aktywista, Sir David Alan Chipperfield został laureatem prestiżowej Pritzker Architecture Prize 2023.

Doceniono ponadczasowość jego prac, nieuleganie modom i wynikający z tego zrównoważony charakter jego prac.

Nagroda uznawana jest na całym świecie za najwyższe wyróżnienie w dziedzinie architektury.

—Jestem bardzo wzruszony otrzymaniem tego niezwykłego zaszczytu i dołączeniem do grona laureatów z poprzednich lat, którzy wnieśli tak wiele inspiracji do tego zawodu — mówi Chipperfield.

Sir David Alan Chipperfield CH

—Traktuję tę nagrodę jako zachętę do dalszego zwracania uwagi nie tylko na istotę architektury i jej znaczenie, ale także na wkład, jaki jako architekci możemy wnieść w sprostanie egzystencjalnym wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi i nierównościami społecznymi. Wiemy, że jako architekci możemy odgrywać bardziej znaczącą i zaangażowaną rolę w tworzeniu nie tylko piękniejszego świata, ale także świata sprawiedliwszego i bardziej zrównoważonego. Musimy sprostać temu wyzwaniu i pomóc zainspirować następne pokolenie do podjęcia tej odpowiedzialności z wizją i odwagą — podkreśla laureat tegorocznego Pritzkera.

Sir David Alan Chipperfield urodził się w 1953 roku w Londynie. Wychowując się na wiejskiej farmie w hrabstwie Devon w południowo-zachodniej Anglii, pierwsza styczność i wrażenia związane z architekturą związane były ze zbiorem stodół i budynków gospodarczych.

Ukończył Kingston School of Art w 1976 r. i Architectural Association School of Architecture w Londynie w 1980 r. Pracował pod kierunkiem Douglasa Stephena oraz laureatów Prizkera, Normana Fostera i nieżyjącego już Richarda Rogersa. Z kolei projekt dla Isseya Miyake we wczesnej karierze zaowocował innymi projektami architektonicznymi w Japonii. Pierwszym projektem Davia Chipperfielda w rodzimej Wielkiej Brytanii było muzeum The River and Rowing Museum.

Pierwszym projektem Davia Chipperfielda w rodzimej Wielkiej Brytanii było muzeum The River and Rowing Museum. fot. zdjęcie dzięki uprzejmości: Richard Bryant / Arcaid / mat. Pritzker Prize

Na przestrzeni trwającej cztery dekady kariery, Chipperfield stworzył ponad sto prac w całej Azji, Europie i Ameryce Północnej. Jego projekty są zróżnicowane pod względem typologii, geografii i przeznaczenia: są wśród nich budynki kulturalne i akademickie, ale także, na przykład, plany urbanistyczne.

W 1985 roku założył swoje biuro David Chipperfield Architects w Londynie, które w przyszłości rozszerzył o oddziały w Berlinie (1998 roku), Szanghaju (rok 2005), Mediolanie (2006) i Santiago de Comostela (2022 rok).

Im więcej David Alan Chipperfield tworzył, tym większe stawało się jego zaangażowanie na rzecz dobrobytu społecznego i środowiskowego. – Architekci nie mogą działać poza społeczeństwem – postulował Chipperfield, krytykując "utowarowienie" architektury.

Jury Nagrody Pritzkera doceniło podejście Chipperfielda do architektury, jego nieugiętość względem panujących mód i oddanie tworzeniu architektury, która odpowiada potrzebom społecznym i środowiskowym.

W świecie, w którym wielu architektów postrzega zlecenie jako okazję do wzbogacenia swojego portfolio, on odpowiada na każdy projekt za pomocą konkretnych narzędzi, które dobrał z precyzją i wielką starannością. Czasami wymagane jest silne, monumentalne działanie, innym razem - sytuacja wymaga od niego niemal usunięcia się w cień. Jego budynki zawsze przetrwają jednak próbę czasu, ponieważ ostatecznym celem jego działalności jest wyższe dobro – opisuje twórczość Davida Chipperfielda laureat Nagrody Pritzkera z 2016 roku i przewodniczący jury, Alejandro Aravena i dodaje: Unikanie tego co modne, pozwoliło mu osiągnąć trwałość.

Chipperfield był wielokrotnie nagradzany w swojej karierze. Otrzymał między innymi Złoty Medal Królewskiego Instytutu Architektów Brytyjskich (RIBA), ma na swoim koncie Nagrodę Miesa van der Rohe oraz Praemium Imperiale for Architecture nadawaną przez Japan Art Association. Odznaczono go między innymi Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. W 2004 roku został mianowany Komandorem Orderu Imperium Brytyjskiego, w 2010 roku pasowano go na rycerza, a w 2021 roku - powołano do Orderu Towarzyszy Honoru.