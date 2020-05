Poznaj najlepsze inwestycje komunalne 2020

27 maja, podczas EEC Online, internetowej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego ogłoszeni zostali laureaci konkursu Top Inwestycje Komunalne 2020. Wśród nich nie zabrakło projektów rewitalizacji przestrzeni miejskich czy nowych gmachów muzeów i szpitali.

REKLAMA

Top Inwestycje Komunalne 2020, najlepsze projekty dla gospodarki, regionu i mieszkańców na przestrzeni ostatniego roku, zrealizowano w: Białymstoku, Gdańsku, Gdyni, Giżycku, Grudziądzu, Kielcach, Lędzinach, Ostrowie Wielkopolskim, Stalowej Woli oraz Żywcu. Laureaci 9. edycji plebiscytu, który towarzyszy największej imprezie biznesowej Europy Centralnej, zostali uhonorowani 27 maja br. podczas EEC Online, internetowej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Na liście 25. finalistów znalazły się projekty komunalne oddane do użytku w 2019 r. lub zrealizowane w co najmniej 50 proc. (na dzień 31 grudnia 2019 r.). Spośród tego grona nagrodzonych zostało 10 inwestycji prowadzonych przez samorządy lub podmioty, w których mają one udziały, ewentualnie realizowanych przez prywatne spółki, które po prywatyzacji wykonują zadania władzy lokalnej,

np. w zakresie gospodarki komunalnej. Najlepszą inwestycję wskazali również internauci.

Laureaci konkursu Top Inwestycje Komunalne 2020:

Mobilny Miejski Obszar Funkcjonalny Stalowej Woli

W ramach projektu kupiono 10 autobusów elektrycznych (bezemisyjnych) i 9 niskoemisyjnych. Autobusy zostały wyposażone w biletomaty, tablice informacyjne, gniazdka do ładowania telefonów komórkowych. Wprowadzono również bilet elektroniczny. W Nisku wybudowano dwa centra przesiadkowe i ścieżki rowerowe, a w gminach Pysznica i Zaleszany m.in. zatoki autobusowe wraz

z wiatami oraz parkingi „park&ride” i „bike&ride”. Finansowanie inwestycji pochodziło

z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych miasta. Wartość inwestycji: ponad 44 mln złotych.

Udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim

Inwestycja stanowi kluczowy elementem w komunikacji miejskiej Giżycka. Miasto podzielone jest na dwie części Kanałem Łuczańskim. Nowo powstały obiekt, poprzez zastosowanie odpowiednich spadków ciągów pieszo-rowerowych i budowę wygodnych schodów umożliwia poruszanie się mieszkańcom między dwoma brzegami kanału bez przeszkód architektonicznych. Dodatkowo

w ramach inwestycji powstało miejsce służące rekreacji oraz wyremontowana została cześć kanału giżyckiego. Inwestycja współfinansowana była ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pozostałą kwotę uzupełnił wkład własny miasta. Wartość inwestycji: ponad 12 mln złotych.

Ostrowski Rynek Energetyczny

Ostrowski Rynek Energetyczny to nazwa projektu klastra energetycznego, który został zawiązany na terenie powiatu ostrowskiego. Głównym zadaniem inwestycji jest połączenie ze sobą lokalnych wytwórców energii elektrycznej z odbiorcami w celu zorganizowania pomiędzy nimi bezpośredniego obrotu energią elektryczną, z pominięciem spółek handlowych z tradycyjnej zawodowej energetyki. Całość została sfinansowana z budżetu spółki komunalnej Ostrowski Zakład Ciepłowniczy. Wartość inwestycji: 1,5 mln zł.