Poznań przeznaczy 22 mln zł na realizacje pomysłów mieszkańców

Rozpoczęło się składanie projektów do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022, informuje Poznan.pl. Do wydania będą aż 22 mln zł.

Do 31 maja mieszkańcy Poznania mogą zgłaszać swoje projekty do Poznańskiego Budżetu Obywateleskiego. Pomysły mogą mieć charakter rejonowy lub ogólnomiejski; składać można również projekty w ramach Zielonego Budżetu.

Każdy może zgłosić maksymalnie 3 projekty. Do każdego zgłoszenia musi być dołączona lista poparcia z podpisami minimum 10 mieszkańców. Podobnie jak w minionych latach, można składać projekty o charakterze rejonowym i ogólnomiejskim - w tym w ramach Zielonego Budżetu. Liczba rejonów pozostanie bez zmian - nadal będzie ich 13. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego to 2 mln zł, rejonowego - 600 tys. zł. Zgłoszone projekty będą weryfikowane przez miejskich urzędników w kilku etapach. Pomysły zarekomendowane pozytywnie trafią na kartę do głosowania.

Tak jak w roku poprzednim można będzie zgłaszać projekty w ramach Zielonego Budżetu. Celem tej inicjatywy jest stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych (parków, zieleńców, skwerów, ogrodów deszczowych, pasaży bioretencyjnych, łąk kwietnych, rabat kwietnikowych lub bylinowych, alei drzew, parków jednego drzewa czy innych niekonwencjonalnych rozwiązań wzbogacających ekosystem). O tym, czy projekt będzie wliczony do Zielonego Budżetu, decyduje wnioskodawca. Można zgłosić projekt rejonowy poświęcony zieleni, który nie będzie się wliczał do tej puli. Warunkiem zakwalifikowania pomysłu do Zielonego Budżetu jest, aby co najmniej 90 proc. inwestycji dotyczyło zieleni.