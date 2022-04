Praca polskiego artysty idzie na aukcję NFT

Zbigniew Sikora został zwycięzcą projektu "Polscy Twórcy na Binance NFT Marketplace”. Artysta stworzył cyfrowy odpowiednik swojego płótna przedstawiającego okolice placu Zawiszy i zanimował go, dodając do statycznego obrazu świetlny impuls. Teraz jego praca zostanie wylicytowana.

NFT szturmem wdziera się do świata sztuki, stając się nową kategorią kolekcjonerską. Nonfungible Token to nic innego jak jedyny w swoim rodzaju, niewymienny certyfikat, który gwarantuje oryginalność przypisanemu mu, wirtualnemu obrazowi. Obrót NFT odbywa się na specjalistycznych platformach, takich jak Binance. Ta jedna z najbardziej renomowanych giełd kryptowalutowych uruchomiła dedykowany sztuce NFT Marketplace. Chce spotykać twórców i inwestorów, którzy mogą wystawiać, dokonywać zakupów, ale także odsprzedawać tokeny wybite w innych miejscach.

Konkurs "Polscy Twórcy na Binance NFT Marketplace” został ogłoszony w maju ubiegłego roku z okazji uruchomienia nowej funkcjonalności platformy. Projekt miał formułę szerokiego open call, a pracę Zbigniewa Sikory wyłoniono spośród 700 zgłoszeń. Dzieło zatytułowane „52.224357, 20.988129” jest gifem. Artysta stworzył cyfrowy odpowiednik swojego płótna przedstawiającego okolice placu Zawiszy i zanimował go, dodając do statycznego obrazu świetlny impuls, wolno poruszający się po arteriach widzianego z lotu ptaka miasta. Schematyczny i techniczny sposób przedstawienia Warszawy nasuwa jednocześnie skojarzenia z makroskopowym obrazem fragmentu urządzenia elektronicznego.

Praca będzie do wylicytowania na specjalnej aukcji internetowej organizowanej przez międzynarodową platformę kryptowalutową Binance w dniach 6-12 kwietnia.

- Jestem malarzem, ale kiedy dowiedziałem się o projekcie Binance natychmiast poczułem, że NFT to naturalne środowisko dla mojej sztuki, które nadaje jej jeszcze jeden metapoziom, wzmacnia przekaz tych prac - mówi artysta. - Od zawsze ciekawi mnie tkanka miasta, w którym mieszkam, fascynuje wszechobecna w metropolii technologia, która ma swoje dobre i złe strony. Dzięki niej żyje się łatwiej, a jednocześnie wypiera ona bezpośrednie relacje międzyludzkie. Technologia pozwala na większą inwigilację społeczeństwa, odbieranie swobód obywatelskich, a paradoksalnie daje możliwość ucieczki przed tą kontrolą - nieskrępowany przepływ środków finansowych, brak regulacji państwowych. Właściwie to samo można powiedzieć o fenomenie NFT - drastycznie zmienia sposób doświadczania sztuki, demokratyzując ją jednocześnie. Wykorzystanie blockchain i jego dwuznaczności wydało mi się szalenie ciekawym i adekwatnym narzędziem do poszerzenia pola mojej sztuki o nowe rejestry - wyjaśnia.

Zbigniew Sikora

Zbigniew Sikora: absolwent Wydziału Malarstwa na ASP w Warszawie w 2010 r. u prof. Modzelewskiego. Ukończył studia podyplomowe z Grafiki na APS w Warszawie. Otrzymał stopień doktora sztuki w 2019 r. i w tym roku został prodziekanem na SAN w Warszawie. Od 2021 r. jest profesorem nadzwyczajnym tej uczelni. Od 2009 r. działa w Stowarzyszeniu Artystycznym Front Sztuki i prowadzi autorską pracownię w Kamienicy TA3 na warszawskiej Ochocie.