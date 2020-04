Praca w czasach pandemii - okiem architektów, deweloperów i firm wnętrzarskich

Epidemia koronawirusa zmieniła tryb pracy niemal w każdej branży. Na szczęście, narzędzia, umożliwiające zdalne wykonywanie projektów, wielu firmom pozwalają zachować ciągłość działań. Oto rozwiązania stosowane przez architektów, deweloperów i marki wnętrzarskie.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii i obostrzeniami, wiele sektorów gospodarki zmaga się z kryzysem. Jak wygląda sytuacja w branży nieruchomości i wykończenia wnętrz? Czy prace nadal trwają? W jaki sposób firmy odpowiadają na zmieniające się warunki pracy?

Popyt na personalizowane mieszkania, sprawia, że inwestorzy chętnie korzystają z możliwości wykańczania mieszkań i domów pod klucz. Decoroom to pracownia, która specjalizuje się w tego typu realizacjach. Jak obecnie wygląda praca biura projektowego? Opowiedział o tym Adam Budzyński, wiceprezes zarządu.

- Naszym priorytetem jest dziś sprawne działanie bez narażania bezpieczeństwa ludzi i jakościowa, terminowa realizacja projektów, zarówno tych będących obecnie w procesie wykończenia, jak i świeżo rozpoczętych czy przyszłych zleceń. Dla klientów wybierających współpracę zdalną, nasi architekci przygotowują moodboardy w oparciu o zaproponowane materiały wykończeniowe i prezentują uzyskane efekty poprzez przesłanie zdjęć lub podczas wideorozmowy. Klienci doceniają takie kreatywne rozwiązania połączone oczywiście z wyjaśnieniami architekta i konsultacją, a także coraz chętniej proszą o dodatkowe wizualizacje. Wiedza, wieloletnie doświadczenie i przyjazny, ludzki wymiar obsługi klienta to elementy, które bez względu na dynamikę bieżących wydarzeń pozwalają wykończyć mieszkanie, bez obaw o postęp prac, jakość czy bezpieczeństwo inwestycji. Poza realizowanymi na bieżąco projektami, wciąż pozyskujemy nowe zlecenia, których realizacje dokładnie planujemy i przygotowujemy, mając na uwadze wszystkie czynniki związane z epidemią i jej potencjalnymi skutkami w segmentach rynku, z którymi jesteśmy związani. Naszą pracę bardzo usprawnia narzędzie, jak jest możliwość E-Podpisu. To pozwala nam na zdalne akceptowanie i podpisywanie dokumentów. Takie operowanie we współpracy z klientem zapewnia obydwu stronom maksymalny komfort i kontrolę nad procesem. W przypadku naszej pracowni praca zdalna nie jest żadnym ograniczeniem dla tworzenia pięknych wnętrz - wyjaśnia.

Pracownia Decoroom wprowadziła także możliwość indywidualnych spotkań w showroomie, aby zagwarantować możliwość zapoznania się z ekspozycją, przy jednoczesnym zachowaniu środków ostrożności.

-Zainteresowani mogą obecnie umówić się na indywidualne spotkanie z Architektem w showroomie, gdzie zapewniamy im całkowicie bezpieczne i komfortowe warunki do konsultacji. Klient ma do dyspozycji ponad 300 m2 showroomu zaopatrzonego we wszystkie materiały wykończeniowe, który w danym czasie jest otwarty specjalnie dla niego. Cała przestrzeń ekspozycyjna dezynfekowana jest przed każdym spotkaniem a przy wejściu czekają środki ochrony osobistej, czego bezwzględnie przestrzegamy – dodaje Adam Budzyński.