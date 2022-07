Prace artystów awangardy powojennej na aukcji

12 lipca w Warszawie odbędzie się aukcja „Art Outlet. Sztuka Współczesna”, na której pojawią się prace najbardziej cenionych artystów awangardy powojennej.

REKLAMA

Od najlepszego polskiego pop‑artu, poprzez odważny ekspresjonizm, aż po abstrakcje w mistrzowskim wydaniu – już 12 lipca w Warszawie odbędzie się aukcja „Art Outlet. Sztuka Współczesna”, na której pojawią się prace najbardziej cenionych artystów awangardy powojennej.

Wystawa zgromadzonych prac dostępna jest dla zwiedzających w siedzibie DESA Unicum przy ul. Pięknej 1A do 12 lipca od poniedziałku do piątku w godzinach 11–19, w soboty 11–16.

Kolekcjonerzy będą mogli powalczyć o rzadkie dzieła Jana Dobkowskiego, przepełnione erotyzmem tulipany pędzla Edwarda Dwurnika, ascetyczny obraz pioniera konstruktywizmu Henryka Stażewskiego, otwierającą drzwi do marzeń sennych kompozycję Erny Rosenstein, zainspirowane matematyką prace Ryszarda Winiarskiego czy niezwykle sugestywne płótno Zdzisława Nitki.

Pod młotek trafią także inne ciekawe przykłady twórczości ulubieńców popularnego cyklu aukcyjnego DESA, w tym obrazy autorstwa Romana Zakrzewskiego, Mariana Czapli, Judyty Sobel, Henryka Płóciennika czy Krzysztofa Pająka. Wszystkie 98 prac, stanowiących bogaty przekrój sztuki tworzonej w Polsce przez ostatnie kilka dekad, można zobaczyć na wystawie przedaukcyjnej w siedzibie DESA Unicum przy ul. Pięknej 1A w Warszawie.

Artysta totalny

Nazywany artystą totalnym, owładniętym potrzebą wręcz nieustannego tworzenia – Edward Dwurnik w swoim 75‑letnim życiu stworzył ponad 3,5 tysiąca obrazów oraz 10 tysięcy rysunków, przechodząc do historii jako jeden z najważniejszych polskich malarzy drugiej połowy XX wieku.

Edward Dwurnik - Obraz nr 382 z cyklu Dwudziesty piaty, fot. mat. prasowe

Jego prace należą obecnie do najbardziej poszukiwanych wśród kolekcjonerów sztuki współczesnej, a ich ceny utrzymują się na wysokim poziomie. Najbliższa lipcowa aukcja DESA będzie okazją do zakupu dwóch pochodzących z różnych serii prac Dwurnika z 2017 roku. „Obraz nr 382” z cyklu „Dwudziesty piąty” jest znakomitym przykładem jego malarstwa abstrakcyjnego, emanującego energią, wibracją kolorystyczną i kolejno nakładanymi warstwami farby.

Sposób ten zbliżył polskiego artystę do metodyki słynnego amerykańskiego malarza Jacksona Pollocka. Z kolei motyw „Miedzianych tulipanów” to znak rozpoznawczy Dwurnika. Na prezentowanej pracy kształt płatków nawiązuje do kobiecych genitaliów, przez co kompozycja z barwnie hipnotyzującej zyskuje również pierwiastek erotyczny.

Pop‑art, secesja, natura i wizualna kultura hipisów

Artystą czerpiącym pełnymi garściami z bogactwa życia i jego biologicznych form jest Jan Dobkowski. W ofercie lipcowej aukcji znajdą się dwie jego prace: pochodzący z lat 70. XX wieku obraz „W środku ziemi” oraz monochromatyczne, czarne płótno „Titanic VI” z 2006 roku – kompozycja różniąca się znacznie od wczesnych, niezwykle barwnych i żywiołowych dzieł artysty.

Twórczość obchodzącego w tym roku 80. urodziny Dobkowskiego już od jego artystycznego debiutu w końcu lat 60. XX wieku oscylowała między abstrakcją a figuracją oraz rozpięta była pomiędzy bogactwem a ascezą form. Do najważniejszych jej wątków należą pop‑art, secesja, natura i wizualna kultura hipisów.

Surrealizm i zagadki matematyki

W tym roku mija 25 lat od momentu powstania intrygującej, przypominającej drzwi do innego wymiaru, pracy Erny Rosenstein „Zaraz odleci”. Tak jak pozostałe kompozycje z pogranicza abstrakcji i surrealizmu przypomina ona scenę ze snu, przemienioną przez malarkę w wizję zachwycającą kolorem i materią.

Erna Rosenstein - Zaraz odleci, fot. mat. prasowe

Niezwykle sugestywne, niemalże „wyskakujące” z płócien są z kolei historie opowiadane pędzlem przez Zdzisława Nitkę. Przykładem jest prezentowany obraz „Noc” z 2011 roku. Jego dzikie, kanciaste formy przywołują niemieckie inspiracje, a tym samym sytuują artystę w międzynarodowym gronie twórców związanych z ekspresjonizmem.

Do zagadek świata matematyki sięgał natomiast Ryszard Winiarski, łącząc je z elementami konstruktywizmu. Tak, jak w przypadku wystawionych prac „Order vertical game 4 x 4 B” z 1981 roku oraz „Rzuty kostką do gry” z roku 1999 roku dominują na nich ascetyczna czerń i biel. Uporządkowana przez artystę przestrzeń kompozycji pełna jest jednak silnych emocji towarzyszących hazardziście, którego sukces zależy od rzutu kostką.

Szlaki dla awangardy powojennej, w tym dla nurtu konstruktywizmu, już w latach 20. i 30. XX wieku przecierał Henryk Stażewski, autor prezentowanej „Kompozycji” z 1985 roku. Artysta zasłynął jako eksperymentator formy, współtwórca abstrakcji geometrycznej oraz teoretyk sztuki. Wielokrotnie podróżował do Paryża, gdzie poznał równe sobie wybitne osobowości: Pieta Mondriana i Michela Seuphora.

Henryk Stazewski - Kompozycja, fot. mat. prasowe

- Podczas lipcowej aukcji „Art Outlet. Sztuka Współczesna” zaprezentujemy 98 różnorodnych obiektów w przystępnych cenach, dzięki którym kolekcjonerzy będą mogli wzbogacić swoje zbiory o prace uznanych klasyków awangardy: Henryka Stażewskiego, Erny Rosenstein czy Edwarda Dwurnika. Pojawią się również dwie kompozycje Jana Dobkowskiego, w tym ciekawy obraz z lat 70. XX wieku, niezwykle ważnego okresu w jego dorobku. Obchodzący w tym roku 80. urodziny malarz co kilka lat odkrywał nowe funkcje linii, tkając z nich swoją malarską materię, a wszystkie koncepcje artystyczne – tak, jak w prezentowanym obrazie – opierał na żywiole życia, swojej wielkiej fascynacji. Nie zabraknie także prac autorstwa Romana Zakrzewskiego, Mariana Czapli, Judyty Sobel, Henryka Płóciennika czy Krzysztofa Pająka – mówi Anna Szary, koordynatorka aukcji.

Wystawa zgromadzonych prac dostępna jest dla zwiedzających w siedzibie DESA Unicum przy ul. Pięknej 1A do 12 lipca od poniedziałku do piątku w godzinach 11–19, w soboty 11–16. Wstęp na ekspozycję jest bezpłatny.