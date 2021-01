Prace gdańskiego artysty i konserwatora dostępne w sieci

Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego składająca się ze 100 prac i esejów historycznych Ignacego Klukowskiego "Teka Gdańska" jest dostępna w sieci, na stronie wydawcy, Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Filmowej w Gdańsku. Syn artysty, Karol Klukowski oraz Prezes Stowarzyszenia Jacek Borzych przekazali do Muzeum Gdańska setny egzemplarz Teki.

Przed wojną ziemianin z Kresów i utalentowany artysta. Po wojnie konserwator dzieł sztuki, m.in. Sali Czerwonej Ratusza Głównego Miasta i gdańszczanin. W 2020 r. dzieła i postać zmarłego w 1978 r. Ignacego Klukowskiego (herbu Korczak) przypomniała wydana z tej okazji „Teka Gdańska”. Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego składające się z 100 prac i esejów historycznych wydawnictwo jest dostępne również w sieci, na stronie wydawcy, Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Filmowej w Gdańsku. Syn artysty, Karol Klukowski oraz Prezes Stowarzyszenia Jacek Borzych przekazali do Muzeum Gdańska setny egzemplarz Teki. Obaj zostali uhonorowani tytułem Darczyńcy Muzeum Gdańska.

– Wydanie „Teki Gdańskiej Ignacego Klukowskiego” jest przyczynkiem do cofnięcia się w historii Gdańska o siedemdziesiąt pięć lat do końca sierpnia 1945 roku. Wtedy przybył tu z Wilna Ignacy Klukowski wraz z rodziną, w bydlęcym wagonie, ze skromnym dobytkiem. Tata znalazł schronienie i dach nad głową w Dolnym Wrzeszczu z dala od bogatego Górnego Wrzeszcza zajętego przez wojskowe władze okupacyjne i nową cywilną administrację. To miejsce stało się Jego drugą „małą Ojczyzną”, z której wyruszał ze sztalugami, by malować obrazy, ratować i chronić przed zniszczeniem zabytki kultury materialnej oraz zdobywać środki na utrzymanie rodziny – mówi Karol Klukowski, syn Ignacego Klukowskiego.

Po przeszło czterdziestu latach od śmierci malarza zespół historyków sztuki z gdańskich muzeów razem z gdańską publicystką przygotowali „Tekę Gdańską Ignacego Klukowskiego”. Publikacja przedstawia opowieść artysty o Gdańsku, reprodukcje 33 gdańskich wedut, 35 portretów gdańszczan, 3 aktów, 10 gdańskich pejzaży nadmorskich, portowych, stoczniowych jak i 8 dzieł wykonanych przy okazji prac konserwatorskich. Jako suplement w tece znalazło się kilka reprodukcji 10 obrazów powstałych przed przyjazdem artysty do Gdańska, w czasach studiów w Paryżu.

To czwarta powojenna teka poświęcona jednemu z najciekawszych i zapomnianych gdańskich artystów, którego wkład w rewitalizację gdańskiego dziedzictwa jest nieoceniony. Warto nadmienić, że to Ignacy Klukowski czuwał nad powojenną konserwacją zabytkowej Wielkiej Sali Czerwonej w Ratuszu Głównego Miasta. Miłośników sztuki z całą pewnością zadowoli załączony do teki pokaźnych rozmiarów bogato ilustrowany przewodnik informujący o twórczości artysty. Wydawnictwo ma charakter kolekcjonerski, wpisuje się w tradycję gdańskich tek Johanna Karla Schultza, Leona Wyczółkowskiego oraz wizerunków mieszczan Gdańska autorstwa Daniela Chodowieckiego. Warto wybrać się w tę podróż dzięki nieodpłatnej publikacji dostępnej na stronie naszego Stowarzyszenia – mówi Jacek Borzych, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Filmowej w Gdańsku.

100. egzemplarz przeznaczonej dla kolekcjonerów Teki Gdańskiej został przekazany do zbiorów Muzeum Gdańska. Karol Klukowski oraz Jacek Borzych zostali uhonorowani tytułem Darczyńcy Muzeum Gdańska.

