Prace Grzegorza Rosińskiego na wystawie w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1

Łódź i Warszawa wspólnie zorganizują monograficzną wystawę wybitnego polskiego twórcy komiksów i ilustracji – Grzegorza Rosińskiego.

– Z Łodzią współpracujemy od lat, rozwijamy nasze relacje w różnych obszarach, a w trudnych momentach możemy na siebie liczyć. Bardzo się cieszę, że także kulturalnie mamy wiele wspólnego i wspólnie możemy zaprezentować prace wybitnego ilustratora Grzegorza Rosińskiego, w przyszłym roku najpierw łodzianom, a w kolejnym warszawiakom. Już teraz polecam wszystkim tę wystawę – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Wystawa w przekrojowy sposób opowie o życiu Grzegorza Rosińskiego przez pryzmat jego twórczości oraz kształtujących go wydarzeń. Zaprezentowane zostaną zarówno oryginalne plansze komiksowe stworzone na przestrzeni lat, jak i uwielbiana przez kolekcjonerów jego twórczość malarska.

– Pomysł organizacji retrospektywnej wystawy prac Grzegorza Rosińskiego powstał w tym samym czasie, co koncepcja utworzenia w łódzkim EC1, Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. Wybór tego artysty był wyborem oczywistym. Grzegorz Rosiński to twórca rysunków do komiksów takich jak: Kapitan Żbik, Thorgal, Szninkiel, Yans, Western czy Zemsta Hrabiego Skarbka. Większość z wymienionych tytułów to pozycje kultowe w kanonie komiksu europejskiego, a ich autor cieszy się statusem międzynarodowej gwiazdy – wyjaśnia Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Grzegorz Rosiński jest sympatykiem Łodzi, ale – jak sam podkreśla – czuje się warszawiakiem. Ze stolicą związany był przez wiele lat zarówno rodzinnie, jak i zawodowo. Jest absolwentem Liceum Plastycznego im. W. Gersona oraz warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom z ilustracji książkowych otrzymał w pracowni profesora Jana Marcina Szancera.

Wystawa w łódzkim Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1 będzie prezentowana od 28 września 2023 r. do 31 marca 2024 r., a do warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki trafi w czerwcu 2024 r.