Prace Oskara Zięty w HE Concept Store. To początek większego projektu

Designerska przestrzeń butikowa HE Concept projektu Magdaleny Kijanko, niezwykła instalacja z pierwszym w Polsce ekranem The Wall Luxury marki Samsung oraz prace Oskara Zięty. Tak wybuchową mieszankę oferuje projekt Tech-Art Concept promujący prace polskich twórców.

Samsung Electronics Polska we współpracy z HE Concept Store prezentują Tech-Art Concept, którego celem jest popularyzacja polskich artystów. Pierwszym twórcą, którego prace będzie można podziwiać w luksusowych wnętrzach autorskiego butiku w hotelu Europejskim będzie Oskar Zięta. Prace projektanta, będą prezentowane na pierwszym w Polsce ekranie The Wall Luxury od Samsunga.

Oskar Zięta będzie pierwszym artystą, który weźmie udział w nowej inicjatywie. Jego prace zostaną wyświetlone na ekranie The Wall Luxury w przestrzeniach dawnego Hotelu Europejskiego.

HE Concept Store łączy różne funkcje. Oprócz zakupów oferuje możliwość zobaczenia wystawy, posłuchania koncertu czy spotkania się ze znajomymi. Instalacja The Wall Luxury o powierzchni niemal 110 cali (2.419 x 1.36 m) w centralnym miejscu pomieszczenia doskonale współgra z wyjątkową przestrzenią zaprojektowaną przez Magdalenę Kijanko. Architektka inspirowała się eklektyzmem, w którym widoczne są wpływy takich stylów, jak vintage czy antyk. Co ważne, większą część asortymentu oferowanego na przestrzeni 330 m kw HE Concept Store jest autorstwa wiodących polskich artystów, projektantów mody i twórców rękodzieła.

Ideą, która przyświecała instalacji The Wall było nie tylko wzbogacenie wnętrza o kolejny piękny produkt, ale także wykorzystanie go w realizacji projektów specjalnych, takich jak wystawy czy koncerty. Z inicjatywy Samsung i HE Concept Store ruszył cykl wydarzeń artystycznych „Tech-Art Concept”, w ramach którego polscy artyści pojawią się w przestrzeni Hotelu Europejskiego, a ich twórczość będzie można zobaczyć nie tylko na żywo, ale także na The Wall Luxury.

Pierwszym artystą, który weźmie udział w projekcie będzie polski projektant Oskar Zięta, autor słynnego stołka Plopp oraz rzeźb, które można zobaczyć w Warszawie: Tajdo w Hotelu Europejskim, Axis przy Rotundzie PKO, Wir w Galerii Północnej. W HE Concept będzie można podziwiać dzieła artysty wykonane ze stali szlachetnej. Ich unikatową formę udało się uzyskać dzięki technologii FiDU, która polega na wypełnianiu formy sprężonym powietrzem.