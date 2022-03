Prace polskich artystów na charytatywnej aukcji, z której dochód wesprze uchodźców z Ukrainy

Prace polskich artystów będzie można wylicytować 9 i 18 marca podczas organizowanej przez Desa Unicum charytatywnej aukcji, z której dochód wesprze uchodźców ukraińskich przybywających do Polski.

W związku z sytuacją w Ukrainie DESA Unicum organizuje specjalną aukcję charytatywną, z której cały dochód zostanie przeznaczony na wsparcie uchodźców ukraińskich, przybywających do Polski.

Na apel DESA Unicum odpowiedziało wielu darczyńców współpracujących z domem aukcyjnym. Zebrane środki w całości zostaną przekazane Fundacji Ocalenie, a od licytowanych prac nie będzie pobierana opłata aukcyjna.

Na aukcji pojawią się prace takich uznanych artystów jak Magdalena Abakanowicz, Jan Dobkowski, Jerzy Nowosielski, Tomasz Ciecierski, Piotr Uklański, Paweł Kowalewski, Piotr Janas, Agata Bogacka, Agata Kus, Bartosz Kokosiński, Ewelina Ulanecka i wiele innych.

Aukcja zostanie przeprowadzona stacjonarnie w siedzibie DESA Unicum przy ul. Pięknej 1A, w dwóch sesjach, 9 i 18 marca. Formuła prelicytacji online przed każdą z sesji zostanie uruchomiona odpowiednio 6 i 11 marca na stronie www.desa.pl. Licytować można będzie online, przez aplikację oraz telefonicznie i przez zlecenie stałe. Aukcja transmitowana będzie na żywo w kanałach społecznościowych DESA Unicum.

– Nie możemy pozostać obojętni wobec tragedii, która dotknęła Ukrainę, będziemy pomagać robiąc to, co umiemy najlepiej. Organizując aukcję chcemy włączyć się w pomoc ludziom, którzy musieli opuścić swoje domy i szukać schronienia w naszym kraju. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem odzewu na naszą prośbę o przekazanie dzieł. Zebrane środki w całości zostaną przekazane Fundacji Ocalenie, która od lat wspiera uchodźców trafiających do Polski. Jesteśmy pełni uznania dla jej działalności i z radością ją wesprzemy w tej wymagającej sytuacji. Serdecznie zachęcamy wszystkich do udziału w aukcji – mówi Anna Szynkarczuk, koordynatorka aukcji.

Fundacja Ocalenie działa od 2000 roku. Jej głównym celem jest pomoc uchodźcom, imigrantom i repatriantom w budowaniu nowego życia w Polsce i wspieranie ich w integracji i indywidualnym rozwoju. Działa na rzecz dialogu międzykulturowego i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego.

W obliczu wojny w Ukrainie i napływu do Polski ogromnej fali uchodźców wojennych działania Fundacji obejmą pracę na pierwszej linii wsparcia – podstawową pomoc socjalną i integracyjną nowo przybyłym w punktach recepcyjnych i na przejściach granicznych. Organizacja zapewni pomoc psychologiczną i prawną w Warszawie, Łodzi i Łomży, gdzie znajdują się Centra Pomocy Cudzoziemcom prowadzone przez Fundację Ocalenie. Lista działań zostanie poszerzona w miarę rozwoju sytuacji.

– DESA Unicum na szeroką skalę angażuje się w działalność Pro Bono, organizując od podstaw bądź prowadząc aukcje charytatywne. Na przestrzeni ostatnich 17 lat przygotowaliśmy lub zrealizowaliśmy 90 takich aukcji. Były to wydarzenia zarówno cykliczne, jak i jednorazowe. Wśród organizacji, na rzecz których prowadzone były nasze aukcje znajdują się Fundacja TVN „Nie jesteś sam”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Fundacja Bátor Tábor Polska, Fundacja „Mam marzenie”, Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie, Nasza Fundacja, Stowarzyszenie „Wielkie serce”, Fundacja Ocalenie i wiele innych – mówi Juliusz Windorbski, Prezes DESA SA.