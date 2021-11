Prace studentów łódzkiej ASP na wystawie w Manufakturze

Do 28 listopada w galerii handlowej Manufaktura można oglądać ekspozytory prezentujące nadruki na szklanych taflach według pomysłu studentów łódzkiej ASP. To zwycięskie prace w konkursie „ASPiruj, kreuj, koloruj”.

W galerii handlowej Manufaktura w Łodzi trwa wystawa studentów łódzkiej ASP, którzy zwyciężyli w konkursie „ASPiruj, kreuj, koloruj” organizowanym przez markę Radaway.

Na pierwszym piętrze nad rotundą pojawiły się specjalne ekspozytory prezentujące nadruki na szklanych taflach według pomysłu studentów.

Prace w formie nadruków na szkle można podziwiać do 28 listopada.

Nieszablonowe podejście do tematu i pomysłowość studentów łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych potrafią zachwycić. Przekonają się o tym odwiedzający w najbliższym czasie Manufakturę. W galerii handlowej trwa wystawa prac młodych artystów, którzy zwyciężyli w konkursie „ASPiruj, kreuj, koloruj” Radaway. Oryginalne nadruki na szkle można podziwiać do 28 listopada.

To już III edycja konkursu Radaway, w którym wzięli udział studenci Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Tym razem uczestnicy pracowali nad projektem nadruku na szkle. Ich zadaniem oprócz zaprojektowania wzoru na szybie kabiny prysznicowej było również stworzenie kompletnej aranżacji wnętrza łazienki. Po długich i intensywnych obradach Jury wybrało 4 najlepsze projekty, które na stałe zostaną wprowadzone do oferty marki. Przygotowane wzory można podziwiać w Manufakturze podczas trwającej właśnie wystawy. Na pierwszym piętrze nad rotundą pojawiły się specjalne ekspozytory prezentujące nadruki na szklanych taflach według pomysłu studentów.

W konkursie zwyciężył Łukasz Gałach z projektem inspirowanym najstarszym systemem zabezpieczeń tj. kratami nożycowymi, zatytułowany „Scissor”. Drugie miejsce przyznano autorce pracy „Jungle” - Natalii Żurawskiej, dla której inspiracją była natura i jej egzotyczna odsłona. Trzecie miejsce zajęli ex aequo Julia Bartczak za projekt „Ikoi” i ponownie Łukasz Gałach za motyw „Spark”. Nagroda publiczności trafiła raz jeszcze do Natalii Żurawskiej i jej projektu „Mademoiselle ”. Co kryją prace pod tymi tajemniczymi nazwami? Warto przyjść do Manufaktury i przekonać się samemu.

Wystawa w Manufakturze zlokalizowana jest na I piętrze galerii handlowej nad rotundą i potrwa do 28 listopada.