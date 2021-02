Pracownia APA Wojciechowski wyróżniona w międzynarodowym plebiscycie

Pracownia APA Wojciechowski otrzymała specjalne wyróżnienie w kategorii Best in Europe w ramach międzynarodowej nagrody A+Firm Awards przyznawanej przez portal Architizer. Pracownia APA Wojciechowski znalazła się w europejskiej czołówce, będąc jedynym biurem projektowym w zestawieniu z Polski.

REKLAMA

W tym roku po raz pierwszy przyznano wyróżnienia A+Firm Awards, będące rozszerzeniem formuły nagród A+A Awards. To jedyny taki program na świecie stworzony specjalnie w celu wyróżniania biur o różnej wielkości, lokalizacji oraz specjalizacji. Polskie biuro wyróżniono spośród ponad 400 zgłoszeń z 50 krajów. Program jest otwarty dla firm architektonicznych, architektów krajobrazu, inżynierów, projektantów wnętrz, fotografów i deweloperów.

Nagrody w sekcji Best of the Year, w której zostało wyróżnione biuro APA Wojciechowski, przyznane zostały wiodącym w swojej dziedzinie firmom architektonicznym i projektowym, wykazującym się innowacyjnym i kreatywnym myśleniem, a także nienagannym detalem oraz wykonaniem swoich projektów.

Pracownia APA Wojciechowski znalazła się w europejskiej czołówce, będąc jedynym biurem projektowym w zestawieniu z Polski. Zwycięzców wybrało prestiżowe jury w składzie: Kate Wagner, Charles Renfro, Debbie Millman, Toshiko Mori, Ji Lee, Little Wing Lee i David Rockwell. Pod uwagę brano takie kryteria jak estetyka, innowacyjność, wpływowość, wszechstronność i misja.

APA Wojciechowski jest jednym z polskich liderów projektowania ekologicznego, co potwierdzają liczne certyfikaty dla budynków i nagrody za „zielone” budownictwo. Kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju biuro poszukuje takich rozwiązań projektowych, które w ramach założonego budżetu przyniosą największe ekologiczne, ekonomiczne i społeczne korzyści. W 2020 roku, jako pierwsze biuro architektoniczne w Polsce, firma dołączyła do United Nations Global Compact - największej na świecie inicjatywy skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju, której celem jest wdrażanie uniwersalnych zasad dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska, przeciwdziałania korupcji oraz podejmowanie działań wspierających cele społeczne.

APA Wojciechowski zatrudnia obecnie około 120 architektów w Warszawie i Trójmieście, a ich projekty realizowane są w Polsce, Rosji, na Ukrainie oraz Litwie. Najsłynniejsze realizacje pracowni to między innymi: White Square Office Center i White Gardens Office Center w Moskwie, UNIT.City w Kijowie, Lviv.Tech.City we Lwowie, Elektrownia Powiśle, Skyliner, The Park Warsaw, Latarnia (Port Praski) w Warszawie, Riverview, Alchemia w Gdańsku oraz Centrum Południe i Business Garden Wrocław.

A+Awards to największy na świecie program nagród architektonicznych (z ponad 7-milionową publicznością), wyróżniający najlepsze projekty z całego globu. Nagrody od dziewięciu lat przyznawane są przez amerykański portal Architizer, największą na świecie platformę architektury i designu.

A+A Firm Awards to jedyny taki program na świecie stworzony specjalnie w celu uhonorowania firm o różnej wielkości, lokalizacji i specjalizacji. Jest on otwarty dla firm architektonicznych, architektów krajobrazu, inżynierów, projektantów wnętrz, pracowni renderowania oraz fotografów, a także deweloperów.