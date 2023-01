Pracownia Roark Studio podsumowała miniony rok

Pracownia Roark Studio podsumowała 2022 r. Biuro w minionym roku zawarło umowy na realizację 110 tys. mkw. powierzchni użytkowej – głównie mieszkalnej, ale także usługowej. Praca zespołu została wyróżniona aż 7 nagrodami. Interdyscyplinarny zespół wzmocniło także 6 nowych projektantów.

Wśród najważniejszych projektów, zrealizowanych przez Roark Studio w 2022 roku, znajdują się m.in. Osiedle Opacka, czyli wymagająca inwestycja Invest Komfort, położona miejscu z kontekstem historycznym, na dawnych terenach cysterskich i w sąsiedztwie Katedry Oliwskiej; elastyczne przestrzenie biurowe Collab zrealizowane dla Torus, które w eksperymentalny sposób przenoszą użytkowników do „Laboratorium Dextera”; Osiedle Gdańska – przyjazny rodzinom projekt mieszkaniowy dla Invest Komfort, łączący elegancję z wygodą; trzeci etap projektu Nowe Kolibki również dla Invest Komfort, stworzonego dla osób pragnących żyć w duchu „slow life” oraz ceniących minimalizm i bliskość natury.

- Rok 2022 z pewnością należał do trudnych pod wieloma względami, także biznesowymi. Roark Studio nie jest tutaj żadnym wyjątkiem - nas również dotknęło spowolnienie związane z obawami inwestorów dotyczącymi wojny i otoczenia gospodarczego. Jednak nie poddaliśmy się, zakasaliśmy rękawy i rok kończymy z uśmiechem na ustach – dumni z tego, co udało nam się osiągnąć. Wiele tegorocznych projektów to osiedla mieszkaniowe z segmentu premium, które nieustannie cieszą się dużym zainteresowaniem klientów. Realizując takie zlecenia zawsze stawiamy na wysoką jakość oraz komfort przyszłych mieszkańców. Stale szukamy nowych rozwiązań, dzięki którym już w pierwszej chwili poczują się w nowych miejscach „jak w domu” – mówi Jakub Bladowski, prezes zarządu Roark Studio.