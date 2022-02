Prada prowadzi w wyścigu po ekologię

To oficjalne. Prada jest sprzedawcą dóbr luksusowych z największą ilością sklepów z certyfikatem LEED.

Grupa Prada, we współpracy z firmą konsultingową FGB Studio poinformowała w komunikacie prasowym z 11 lutego, że za jednym razem certyfikowała największą liczbę sklepów w systemie LEED v4.1 Operations and Maintenance. Na koniec grudnia ubiegłego roku 80 obiektów z portfolio Prada otrzymało powyższy certyfikat .

Co więcej, Prada nie zamierza spożywać na laurach i już teraz zapowiada, że do roku 2024 certyfikuje w tym systemie 300 swoich placówek.

- To osiągnięcie podkreśla jak istotne dla Grupy Prada jest wdrożenie tak ambitnego plany certyfikacji LEED - powiedział Lorenzo Bertelli, dyrektor ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w Prada Group. - Nadal będziemy mocno zaangażowaniu w zrównoważony rozwój naszej sieci detalicznej, która stanowi centrum naszej strategii dystrybucji - zapowiadał.

Prada w swoich sklepach korzysta z platformy technologicznej Arc, która pomaga śledzić, zarządzać i poprawiać wydajność budynków w obszarach takich, jak: energia, woda, odpady, transport oraz doświadczenia ludzkie.

Pozyskane przez Grupę Prada 80 certyfikatów to nie jedyne, jakie firma ma w swoim portfolio. Trzy obiekty Prada mają certyfikat LEED Building Design and Construction, 57 może się pochwalić certyfikatem LEED v4 Interior Design and Constructions. Z kolei certyfikat LEED v 4.1 Operations and Maintenance posiada 81 sklepów (80 certyfikowanych w 2021 roku we współpracy z FGB Studio oraz jeden certyfikowany w 2019 we współpracy z BEE Incorporations).