Prawie 300 pamiątek z gdańskich protestów trafi do kolekcji fotografii Muzeum Gdańska

Pakiet 276 zdjęć dokumentujących wydarzenia począwszy od Czarnego Protestu z października 2016 roku, poprzez protesty klimatyczne i proekologiczne po Marsz Niepodległych Polek z 12 grudnia 2021 roku trafi do kolekcji fotografii Muzeum Gdańska.

Do zbiorów Muzeum Gdańska trafiło 276 zdjęć dokumentujących protesty gdańszczanek i gdańszczan w latach 2016-2021. Darczyńcą jest mieszkająca w Gdańsku Pamela Palma Zapata z Chile.

– Przez większą część swojego życia mieszkałam w Chile, w którym prawo kobiet do decydowania o swoim losie praktycznie nie jest respektowane. Do Polski, do Gdańska, przybyłam w 2011 roku. Obserwowałam i uczestniczyłam w protestach społecznych związanych z prawami kobiet, prawami obywatelskimi i ochroną środowiska. Postanowiłam wykorzystać swoje doświadczenie zawodowe, przygotowując ich dokumentację fotograficzną. Tak też powstała wystawa Utero w gdańskiej galerii WL4. Kończąc ten projekt postanowiłam przekazać zdjęcia do Muzeum Gdańska. Przekazane fotografie dobrałam w ten sposób, by pokazać udział gdańszczanek i gdańszczan, jako grup i jednostek, walczących o swoje prawa w przeciągu ostatnich 5 lat. – mówi Pamela Palma Zapata.

Pakiet 276 zdjęć obejmuje dokumentację fotograficzną wydarzeń począwszy od Czarnego Protestu z października 2016 roku, , poprzez protesty klimatyczne i proekologiczne po Marsz Niepodległych Polek z 12 grudnia 2021 roku. Zdjęcia trafią do kolekcji fotografii Muzeum Gdańska.

– Muzea miejskie często pełnią rolę kronikarza wydarzeń i życia społecznego lokalnych wspólnot. Obserwują je, zapisują i pamiętają po to, by pamiętali inni. W dobie społeczeństwa informacyjnego wykonywanie tak postawionego zadania jest niemożliwe bez takich nośników informacji jak fotografie. – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska. – Po to prowadzimy takie projekty jak coroczne edycje konkursu fotograficznego Mój Gdańsk, program Darczyńcy Muzeum Gdańska, zbieramy pamiątki i zdjęcia związane z historią najnowszą, czy wydajemy Kronikę Gdańska. Te wszystkie działania prowadzone są z myślą o tym, że nasza teraźniejszość w przyszłości będzie przeszłością. Z tego powodu jesteśmy niezmiernie wdzięczni autorce za przekazanie zdjęć do naszego Muzeum.

Pamela Palma Zapata została 370. Darczyńcą Muzeum Gdańska. Aby zostać Darczyńcą Muzeum Gdańska, należy skontaktować się z Działem Komunikacji i Promocji Muzeum Gdańska.