Prawie całe portfolio Neinver z certyfikatem Zero Waste

Neinver uzyskał certyfikat Zero Waste dla prawie całego swojego portfolio.

Neinver uzyskał certyfikat Zero Waste dla 94% swoich centrów w Europie, co czyni go pierwszą firmą z sektora centrów handlowych, która otrzymała tę prestiżową akredytację od międzynarodowej firmy TÜV Rheinland dla praktycznie całego swojego portfolio.

TÜV Rheinland docenił efektywne zarządzanie Neinver i wysoką zdolność do przetwarzania oraz odzyskiwania wysokiego procentu odpadów generowanych przez centra, unikając w ten sposób wysyłania ich na składowiska.

Dzięki ponownemu wykorzystaniu, recyklingowi i odzyskiwaniu energii Neinver osiągnął średni wskaźnik odzyskiwania odpadów na poziomie 81% w 2022 r. i przewiduje wzrost do 90% w kolejnych latach. Średni wskaźnik dla obiektów Neinver w Polsce wyniósł 86%. Outlety Factory Annopol i FactoryUrsus w Warszawie podobnie jak Factory Poznań osiągnęły ponad 98% wskaźnik odzyskiwania odpadów, najwyższy możliwy poziom w procesie certyfikacji.

Wyniki te są świadectwem sukcesu strategii środowiskowej firmy, która jest realizowana od ponad dekady, a od 2022 roku została rozszerzona o politykę Zero Waste.

Odzyskiwanie odpadów i recykling to jedno z największych wyzwań środowiskowych, przed którymi stoi obecnie nasz sektor. Ten certyfikat jest wyrazem uznania dla pracy, którą codziennie wykonujemy w naszych centrach, aby nadać odpadom drugie życie, a także odzwierciedla zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój oraz przejście w większym zakresie na gospodarkę cyrkulacyjną - zaznacza Alberto Vilches, Sustainability Manager w Neinver.

Polityka Zero Waste w obiektach Neinver została ukierunkowana na minimalizację produkcji odpadów, doskonalenie metod segregacji oraz zagwarantowanie prawidłowego przetwarzania odpadów przez akredytowane firmy, co pozwala unikać składowania ponad 5600 ton odpadów (ponad 8 z każdych 10 ton wytwarzanych w centrach).

Uzyskanie tego certyfikatu świadczy o zaangażowaniu Neinver na rzecz społeczeństwa i wszystkich jego interesariuszy w zakresie obiegu zamkniętego, a także o zaangażowaniu firmy w systematyczne zmniejszanie wpływu działalności biznesowej na środowisko w całym łańcuchu wartości i wszędzie tam, gdzie działa - mówi Elena Gonzalez, Commercial Director of Systems and Product Certification w TÜV Rheinland w Hiszpanii i Portugalii.

Po rygorystycznym procesie audytu i weryfikacji TÜV Rheinland potwierdził, że Neinver posiada niezawodne mechanizmy zarządzania odpadami, maksymalizuje zapobieganie powstawaniu odpadów i ich odzyskiwanie, wdrażając inicjatywy na rzecz zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowiska we wszystkich swoich centrach. Jesteśmy dumni

z przyznania tego typu certyfikatu po raz pierwszy w sektorze centrów handlowych - dodaje.

Certyfikat Zero Waste jest uzupełnieniem innych akredytacji środowiskowych i energetycznych firmy: certyfikatów ISO 14001, ISO 50001 i BREEAM, wszystkich kluczowych osiągnięć firmy i jej celu, jakim jest dekarbonizacja, dostosowanie się do zagrożeń związanych z transformacją i fizycznymi zagrożeniami klimatycznymi, zwiększenie efektywności energetycznej i zapewnienie najwyższych standardów zarządzania środowiskowego, a także realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).