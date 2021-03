Producenci mebli biurowych z Polski obronną ręką wychodzą z pandemii

Wywołany nowym wirusem kryzys szczególnie dotkliwie odczuła światowa branża mebli biurowych, notując w Europie Zachodniej i Środkowej spadek rzędu 23,7 proc. Kryzys ominął jednak producentów z Polski, którzy idąc w eksport, niekiedy notowali nawet zyski.

REKLAMA

Raporty PKO Banku Polskiego i Interconnection Consulting pokazują, że epidemia COVID-19 doprowadziła w ubiegłym roku do znacznego spadku sprzedaży w branży meblarskiej w Europie Zachodniej i Środkowej. Wyniósł on ok. 6,5 %. Najdotkliwiej kryzys odczuł rynek mebli biurowych, który w analizowanym okresie stracił 23,7 % wartości. Stagnacja w niewielkim stopniu dotknęła polskich przedsiębiorców, którzy spadki sprzedaży na rodzimym rynku rekompensowali rozwojem działalności eksportowej. Dobra passa krajowych producentów mebli ma szansę się utrzymać. Zgodnie z zawartymi w raportach prognozami, branża w Europie odbuduje straty już w przyszłym roku, stwarzając polskim firmom kolejne możliwości ekspansji na rynki zagraniczne. Warunkiem udziału w rosnącej sprzedaży będzie innowacyjność i dostosowanie oferty do przebudowanej na skutek pandemii struktury popytu.

Przeczytaj także >> 4 Design Days: Przyszłość produkcji mebli należy do tych, którzy postawią na jakość

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 w znaczącym stopniu wpłynęła nie tylko na codzienne życie i zdrowie milionów ludzi, ale także na świat biznesu. Przedstawiciele większości branż musieli stawić czoła nieznanym dotąd wyzwaniom i zoptymalizować prowadzoną działalność zgodnie z wymogami nowej, epidemicznej rzeczywistości. Pomimo wdrażania nowatorskich rozwiązań, wiele rynków nie ustrzegło się przed zahamowaniem rozwoju. Przykładem jest europejska branża mebli, której przychody, zgodnie z raportem „Wpływ światowej pandemii koronawirusa na branżę meblarską”[1], w 2020 były niższe o 21,7 mld Euro (ok. 6,5 %) niż w roku poprzednim.

Wywołany nowym wirusem kryzys szczególnie dotkliwie odczuła branża mebli biurowych. Procedury ostrożności, rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia oraz lokalne podmioty epidemiologiczne, doprowadziły do popularyzacji pracy zdalnej. Logiczną konsekwencją była stagnacja w rozwoju przestrzeni biurowych. Wyniki badań przeprowadzonych przez wyspecjalizowaną w analizach rynkowych firmę Interconnection Consulting [2] pokazują, że w Europie Zachodniej i Środkowej, w 2020 roku branża zanotowała spadek wartości rynkowej wynoszący aż 23,7 %.

Polska branża mebli biurowych rozwija działalność eksportową

Spadki w sprzedaży w dużo mniejszym stopniu dotyczyły Polski. Wyniosły zaledwie 0,1% dla ogólnej branży meblarskiej, natomiast rynek mebli biurowych nie zanotował żadnych strat. Polscy przedsiębiorcy skorzystali na intensyfikującej się w krajach Europy Zachodniej i Środkowej w związku z pandemią oszczędności. Straty w sprzedaży na rodzimym rynku rekompensowali działalnością eksportową. Takie rozwiązanie nie tylko pozwoliło wielu polskim producentom uniknąć strat, ale także, niekiedy, wygenerować dodatkowe zyski.