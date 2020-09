Producent ceramiki po latach wznawia współpracę z PGC

Ceramika Paradyż właśnie nawiązała współpracę z Polską Grupą Ceramiczną, największą na krajowym rynku grupą zakupową w branży wyposażenia łazienek.

Polska Grupa Ceramiczna powstała w 2013 roku z inicjatywy właścicieli największych polskich firm z branży płytek ceramicznych, ceramiki sanitarnej i armatury. Obecnie zrzesza 16 podmiotów, a dystrybucja produktów odbywa się poprzez sieć kilkudziesięciu salonów sprzedaży w Polsce i Słowacji. W efekcie współpracy z Ceramiką Paradyż, już wkrótce w wybranych salonach wszystkich partnerów grupy pojawi się 8 dedykowanych, unikalnych kolekcji płytek ceramicznych prestiżowej marki Paradyż My Way.

- Odpowiadając na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku dokładamy wszelkich starań, aby nieustannie poszerzać portfolio produktów i nawiązywać kolejne obiecujące relacje biznesowe. Powrót do współpracy z Polską Grupą Ceramiczną jest tego najlepszym dowodem. Cieszymy się ogromnie, że pomimo pewnych ograniczeń wywołanych skutkami COVID-19, udało się sfinalizować wspólny projekt. Jesteśmy przekonani, że opracowane na wyłączność dla PGC kolekcje nie tylko spełnią oczekiwania najbardziej wymagających klientów, ale przełożą się także na aspekt biznesowy wszystkich podmiotów. – mówi Jacek Wawrzyniak, Dyrektor Generalny ds. Handlu w Ceramice Paradyż.

Opracowane we współpracy z Polską Grupą Ceramiczną 8 wyjątkowych kolekcji ściennych marki Paradyż My Way, to propozycje stworzone z myślą o klientach poszukujących indywidualnych i nowatorskich rozwiązań wzorniczych. Płytki w formacie 30x90 cm wyróżniają się wysoką jakością, bogactwem zdobień, kolorów i struktur, wpisując się tym samym w światowe trendy. Znajdziemy wśród nich utrzymaną w charakterze architektury połowy XX wieku kolekcję Classy Chic, inspirowaną popularnym w latach 20. stylem Art déco kolekcję Glitter Mood, a także inspirowane strukturą betonu kolekcje Shades of Grey oraz Space Dust. W nowościach nie zabrakło również płytek dla miłośników ponadczasowego marmuru - Calacata Sparkle i Stone Matter, drewna - Wood Love, a także modnych, głębokich odcieni granatu i butelkowej zieleni w kolekcji Intense Tone.

- Ceramika Paradyż była jednym z producentów, z którym stawialiśmy pierwsze kroki na polskim rynku. Po dłuższej przerwie znów mamy możliwość współpracować, co nas ogromnie cieszy. Z naszym nowym projektem wiążemy duże nadzieje i mocno liczymy na sukces wypracowanych przez nas wspólnie, nietuzinkowych kolekcji. Aktualnie rozpoczęliśmy proces wdrażania produktów w rynek poprzez budowę ekspozycji i dystrybucję materiałów graficznych. Planujemy też dodatkowe działania marketingowe, które będą realizowane w najbliższej przyszłości. – dodaje Ewelina Furmaniak, Product Manager w Polskiej Grupie Ceramicznej.

Kolekcje marki Paradyż My Way będą dostępne już wkrótce w salonach sprzedaży wszystkich partnerów Polskiej Grupy Ceramicznej i zostaną wyeksponowane w specjalnie dedykowanych szafach. Jak zapowiadają przedstawiciele obu spółek, to dopiero początek wspólnej przygody i kolejnych działań, które w długofalowej perspektywie przyniosą szereg korzyści każdej ze stron.