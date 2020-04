Producent kominków wspiera radomskie szpitale

Radomska firma Kratki.pl wspiera szpitale w regionie. Podarowała między innymi respirator, a także środki higieniczne.

Nowoczesny respirator oraz 1200 litrów środków higienicznych przekazała placówkom służby zdrowia radomska firma Kratki.pl, producent ogrzewaczy gazowych, kominków, wkładów, pieców i akcesoriów.

To, jak szybko uda się pokonać pandemię koronowirusa, zależy w dużej mierze od tego, jak dobrze będzie wyposażona służba zdrowia, dlatego marka Kratki regularnie przekazuje szpitalom środki higieniczne. – Zdajemy sobie sprawę, że liczba zarażonych w kraju i w naszym regionie stale rośnie. To mogą być nasi krewni, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi… ale możemy to być także my sami, dlatego dziś każda pomoc jest na wagę złota. Potrzeby lokalnych placówek medycznych są teraz ogromne, dlatego postanowiliśmy obok środków higienicznych, które dotąd ofiarowaliśmy, zakupić nowoczesny respirator, by nasi lekarze mieli sprzęt niezbędny do ratowania życia, szczególnie potrzebny w czasie pandemii – mówi Alicja Bal, właścicielka firmy Kratki.pl.



Wentylacja mechaniczna przy użyciu respiratora pozwala ratować zdrowie i życie osób, które ciężko przechodzą chorobę wywołaną przez koronawirus SARS-COV-2. Przy ostrym zapaleniu płuc czy niewydolności oddechowej, które towarzyszą chorobie COVID-19, zastosowanie respiratora jest kluczowe. Podarowany radomskiemu szpitalowi sprzęt Savina 300 został skonstruowany tak, by sprostać potrzebom wentylacji nawet krytycznie chorych pacjentów. Może być wykorzystywany zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Jego dodatkową zaletą jest otwarty obwód oddechowy, dzięki czemu chory może swobodnie oddychać w dowolnym momencie cyklu. Urządzenie zachęca także do oddychania spontanicznego, co w przypadku zachorowania na COVID-19 jest o tyle istotne, że pomaga skrócić czas odłączenia od respiratora.

– Pewnie zdecydowanie łatwiej byłoby nie oglądać informacji, nie śledzić statystyk, nie patrzeć codziennie na mapy zachorowań i rosnącą liczbę osób zakażonych w naszym regionie i kraju… Mówi się, że czasem lepiej nie wiedzieć. Ale ja uważam, że jest dokładnie odwrotnie. Warto wiedzieć, by zacząć działać. Bardzo się cieszę, że mogliśmy pomóc Mazowieckiemu Szpitalowi Specjalistycznemu oraz Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Tytusa Chałubińskiego i wspomóc lekarzy tam pracujących w tej heroicznej walce o zdrowie i życie pacjentów zarażonych koronawirusem – mówi Marek Bal, właściciel firmy Kratki.pl.

Osoby prywatne oraz firmy, które chcą wesprzeć radomskie szpitale, proszone są

o wcześniejszy telefoniczny kontakt z placówkami.