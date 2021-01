Producent mebli robi ukłon w stronę projektantów

Firma MP Nidzica stworzyła nową przestrzeń – strefę projektanta, specjalnie dedykowaną branży architektonicznej. Oferta obejmuje wysokiej jakości modele 3D dostępne od ręki oraz funkcjonalne wzorniki tkanin na zamówienie.

REKLAMA

Projektanci wnętrz mają znaczący wpływ na wybór kanapy, który ostatecznie stanie w domu ich klienta. Dlatego wskazują* (66,7%), że w ofercie producenta mebli tapicerowanych najważniejsze są różnorodność modeli, ich design, możliwości aranżacyjne oraz jakość i funkcjonalność tkanin. Firma MP Nidzica wsłuchując się te głosy wyszła naprzeciw oczekiwaniom ekspertów od wnętrz, tworząc nową przestrzeń – strefę projektanta, specjalnie dedykowaną branży architektonicznej. Oferta obejmuje wysokiej jakości modele 3D dostępne od ręki oraz funkcjonalne wzorniki tkanin na zamówienie. Nowy obszar działalności firmy pozwala na zdecydowanie większe możliwości aranżacyjne w projektach. Co jeszcze przygotował producent mebli tapicerowanych?

Nowe horyzonty

Aktualne dane statystyczne obejmujące zbiór odpowiedzi architektów pokazują, że poszukiwania mebla tapicerowanego do projektu, koncentrują się gównie w internecie (47,3%). Najważniejszym natomiast kryterium wyboru stanowi różnorodność modeli, ich design, możliwości aranżacyjne oraz funkcjonalność tkaniny (odporność na plamy/zadrapania). Obserwacje bieżących potrzeb architektonicznych determinują powstanie nowoczesnych rozwiązań takich, jak te wprowadzone przez firmę MP Nidzica.

– Od dłuższego czasu myśleliśmy o zmianie, nadaniu nowego kierunku rozwoju firmy – mówi Malwina Popławska, główna menedżerka firmy MP Nidzica, produkującej meble tapicerowane.

– Jednak oprócz wprowadzenia nowych modeli kanap, pragnęliśmy również wydeptywać nowe ścieżki. I dlatego na początku tego roku zrealizowaliśmy pomysł o panelu architekta. Teraz architekci i projektanci wnętrz w bardzo szybki i łatwy sposób, o każdej porze, mogą skorzystać z naszych modeli 3D, zamówić wybrane wzorniki tkanin, jak również doświadczyć pomocy naszych ekspertów. Skatalogowaliśmy pliki w taki sposób, aby faktycznie odzwierciedlały model i kształt danej kolekcji. Będą na bieżąco aktualizowane o nowe modele, które niebawem pojawią się w ofercie. Mamy nadzieję, że ten krok zapewni realizację projektów na najwyższym poziomie i zaowocuje w niedalekiej przyszłości kreatywną współpracą z gronem architektów – dodaje Malwina Popławska.

„Coach design” to przyszłość?

Zdanie architekta coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Według statystyk, aż 46,4% respondentów wskazało, że wybór mebla tapicerowanego uwarunkowany jest decyzją projektanta. Dla porównania – tylko 23,8% z nich zaznaczyło, że klient ma swoje własne upatrzone modele. To utwierdza w przekonaniu, że przy urządzaniu mieszkania w głównej mierze konsumenci liczą na wsparcie, sugestie i opinie specjalistów z branży architektonicznej. Można by rzec, że architekt to niejako osobisty „coach design”. Profesja jeszcze nie dość popularna w Polsce. Każdy jednak profesjonalny projektant wnętrz ma dużą wiedzę dotyczącą szeroko pojętego designu oraz panujących trendów. Dlatego śmiało możemy go nazwać trenerem personalnym projektowania wnętrz.

– To architekt edukuje klientów w zakresie świadomości projektowej, estetycznej, a nawet artystycznej. Razem z nami kreuje przestrzeń dopasowaną do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Wie, co teraz jest modne, jak łączyć elementy by były ze sobą spójne, jakie kolory wpisują się w obecne trendy, co jest funkcjonalne i stylowe… Wpływa na podejmowanie decyzji przez klientów. Dostrzegamy to i dlatego, by dotrzeć do nowych środowisk stworzyliśmy panel architekta. Dzięki temu, możemy szybciej wejść do nowych obszarów – podsumowuje Malwina Popławska.