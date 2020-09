Producent okien nawiązuje współpracę z WWF i zapowiada neutralizację historycznego śladu węglowego

Z pomocą organizacji WWF firma osiągnie Dożywotnią Neutralność Węglową przez inwestycje w projekty ochrony lasów i bioróżnorodności opracowane specjalnie na potrzeby firmy i prowadzone przez następne 21 lat.



Grupa Velux ogłosiła nową inicjatywę i zobowiązanie, w ramach których osiągnie Dożywotnią Neutralność Węglową do 100. rocznicy założenia firmy przypadającej na rok 2041. Część tego celu zostanie zrealizowana przy współpracy z organizacją WWF (The World Wide Fund for Nature – Światowym Funduszem na rzecz Przyrody). Efektem tej współpracy będzie neutralizacja historycznego śladu węglowego [I] czołowego globalnego producenta okien dachowych, w ramach projektów ochrony lasów prowadzonych przez WWF. To 5,6 mln ton CO2 (zakres 1 i 2[II]) wyemitowanych od 1941 r.

Firma zobowiązuje się też znacząco obniżyć emisje dwutlenku węgla w ramach działalności firmy i łańcucha dostaw (emisje z zakresu 1, 2 i 3[III]) zgodnie z najbardziej ambitnym celem porozumienia paryskiego zakładającego ograniczenie wzrostu temperatury do maksymalnie 1,5°C. Dożywotnia Neutralność Węglowa to nowatorska koncepcja wdrożona przez Grupę Veluc i opracowana we współpracy z organizacją WWF. Zakłada ona wzięcie odpowiedzialności za dotychczasowe i przyszłe emisje dwutlenku węgla. Kluczowym elementem tego zobowiązania jest dążenie do zachowania lasów oraz fauny i flory całego świata dla obecnych i przyszłych pokoleń.

- Nasza planeta stoi w obliczu poważnego kryzysu klimatycznego i środowiskowego, który wymaga zdecydowanych działań. Zgodnie z wartościami naszej firmy staramy się robić więcej niż inni. Dlatego też opracowaliśmy nowatorską koncepcję Dożywotniej Neutralności Węglowej. Nasz nowy projekt przewiduje 20-letnią współpracę z organizacją WWF i zakłada neutralizację historycznych emisji dwutlenku węgla firmy. Znacznie ograniczymy też przyszłą emisję CO2 i poprosimy naszych dostawców, aby zrobili to samo. Mamy nadzieję, że w ślad za nami Dożywotnią Neutralność Węglową osiągną także inne firmy, co pozwoli zapewnić lepszą przyszłość nam wszystkim - mówi Jacek Siwiński, prezes Velux Polska.

Z pomocą organizacji WWF firma osiągnie Dożywotnią Neutralność Węglową przez inwestycje w projekty ochrony lasów i bioróżnorodności opracowane specjalnie na potrzeby firmy i prowadzone przez następne 21 lat. To pozwoli ograniczyć zanikanie siedlisk, wylesianie i degradację gleby, które zagrażają bioróżnorodności ekosystemów leśnych na całym świecie. Jednocześnie firma będzie współpracować z lokalnymi społecznościami oraz dążyć do poprawy jakości ich życia. Pierwsze dwa projekty zostaną zrealizowane w Ugandzie i Birmie.

W Ugandzie prace będą skupiały się wokół odtwarzania zdegradowanych lasów oraz zasadzania nowych, jak również ochrony naturalnych obszarów leśnych. Projekt zakłada także hodowlę drzew w szkółkach, innych systemach agroleśnych i plantacjach poza terenami chronionymi. Pozwoli to pokryć popyt na różne produkty leśne i ograniczyć pozyskiwanie ich z lasów naturalnych. Projekt w Birmie zakłada zabezpieczenie wielu kluczowych korytarzy ekologicznych wzdłuż przełęczy Singkhon (Maw Daung) oraz ochronę różnorodności tego obszaru w ścisłej współpracy z lokalnymi społecznościami i z korzyścią dla nich.