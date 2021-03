Profesor Piotr Lorens nowym architektem miasta Gdańsk

Jak podaje portal gdansk.pl nowym architektem miasta Gdańsk został prof. Piotr Lorens

Od kwietnia stanie on na czele nowo powstałego Biura Architekta Miasta.

Profesor nauk technicznych, doktor habilitowany w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego, stypendysta Fulbrighta. Profesor Piotr Lorens jest znanym i cenionym teoretykiem i praktykiem w dziedzinie architektury i urbanistyki. Od wielu lat związany z Politechniką Gdańską, od kwietnia stanie na czele nowo powstałego Biura Architekta Miasta. Jego kandydatura została wyłoniona w konkursie ogłoszonym przez Urząd Miasta Gdańsk.

Jak czytamy na portalu gdansk.pl do głównych zadań architekta będzie należało m.in.: kreowanie wizji i strategii rozwoju przestrzennego, prowadzenie analiz urbanistycznych na potrzeby wybranych inwestycji i inicjowanie dyskusji – w tym z udziałem inwestorów i społeczności lokalnej - nad kształtem architektonicznym ważniejszych inwestycji i kluczowych przestrzeni publicznych, inicjowanie dialogu społecznego i poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla obszarów konfliktowych/strategicznych w zakresie zagospodarowania przestrzeni miejskiej, inicjowanie projektów planów miejscowych.

- Był to bardzo interesujący, ale także niosący wiele wyzwań konkurs. Mam nadzieję, że moje doświadczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne związane z kształtowaniem struktur miejskich związanych z transformacją miasta, z planowaniem jego rozwoju przyda się miastu Gdańsk. Razem osiągniemy sukces i zbudujemy miasto przyjazne. Miasto, w którym przestrzeń będzie nie elementem ożywionych dyskusji na bardzo wysokim tonie, ale zagadnieniem, które jest dyskutowane dokładnie i dogłębnie, zanim zapadną decyzje - powiedział prof. Lorens.

Zielona Strategia Gdańska, Gdańsk Południe, spójna wizja ukształtowania przestrzeni Śródmieścia - Dyrektor Biura Architekta ma jasno sprecyzowane plany dotyczące obszarów, jakimi nowy architekt miasta będzie chciał zająć się w pierwszej kolejności

- Wśród spraw, którymi chcę się zająć na początku, będzie nazwijmy to zielona strategia Gdańska. W moim przekonaniu to jedna z najważniejszych rzeczy, jaka przed nami stoi. To jest zastanowienie się, w jaki sposób można zazielenić miejską przestrzeń. Musimy rozważyć wszystkie pojawiające się pomysły i idee, by wprowadzić większą ilość zieleni. Gdańsk ma tutaj znakomite warunki środowiskowe. Te prace już się toczą, ale chciałbym zintensyfikować te działania – mówił Piotr Lorens.