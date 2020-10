Projekt APA Wojciechowski Architekci w gronie najlepszych inwestycji w Europie

Inwestycja Lviv.Tech.City zaprojektowana przez APA Wojciechowski Architekci dla UDP – Ukrainian Development Partners została nagrodzona w European Property Awards 2020-2021 jako Best Mixed-Use Development Project in Ukraine.

Następstwem sukcesu Lviv.Tech.City na etapie krajowym jest udział w rywalizacji o tytuł najlepszego projektu w Europie. Wyniki European Property Awards 2020-2021 zostaną ogłoszone podczas oficjalnej ceremonii 11 grudnia 2020 roku, która będzie transmitowana online na żywo z Londynu.

Lviv.Tech.City jest nowoczesnym parkiem innowacji we Lwowie, jednym z centrów ukraińskiej branży IT, który oferuje kompleksowy ekosystem oparty na zasadzie „żyj – pracuj - ucz się - odpoczywaj”. To docelowo ponad 78 000 mkw. infrastruktury socjalno-technologicznej usytuowanej pośród starannie zaprojektowanej zieleni oraz elementów małej architektury wśród których znajdą się między innymi biura, strefy coworkingowe, przestrzenie kreatywne, apartamenty, a także siłownie, ścieżki rowerowe i kawiarnie, zlokalizowane jest na terenach postindustrialnych. Obecnie realizowana jest pierwsza faza inwestycji.

Wszystkie etapy projektu będą spełniały standardy zrównoważonego budownictwa Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), co zapewni znaczne ograniczenie negatywnego wpływu budynków na środowisko naturalne, zwiększy efektywność wykorzystania zasobów, zwiększy efektywność wykorzystywania zasobów i zagwarantuje wykorzystanie materiałów przyjaznych dla środowiska oraz wysoką jakość aranżacji wnętrz.