Projekt ekodomu na krakowskiej Olszy z międzynarodową nagrodą

Pracownia Studio4SPACE, którą zarządza architekt dr Bartosz Dendura, zdobyła główną nagrodę w plebiscycie European Property Awards. Doceniono projekt ekologicznego domu na krakowskiej Olszy.

Pracownia Studio4SPACE, którą zarządza architekt dr Bartosz Dendura, zdobyła główną nagrodę w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów branżowych na Starym Kontynencie. Nagroda European Property Awards 2023 w kategorii nieruchomości jednorodzinnych została przyznana za projekt drewnianego i ekologicznego domu, położonego na krakowskiej Olszy. Decyzję o jej wręczeniu podjęło ponad 80 międzynarodowych ekspertów. Projekt już wcześniej został obsypany nagrodami przez polskie środowisko architektoniczne, ale powyższe zwycięstwo pozycjonuje go w ścisłej europejskiej czołówce. I jak zapowiada sam laureat, to jeszcze nie koniec, bo obecnie pracuje nad kilkoma ciekawymi rozwiązaniami.

European Property Awards to jeden z najważniejszych i największych europejskich konkursów w branży nieruchomości, którego początki sięgają 1993 roku. Biorą w nim udział m.in. deweloperzy, architekci, projektanci wnętrz, a także pośrednicy na rynku nieruchomości. Na gali w Londynie w sumie wręczanych jest kilkadziesiąt nagród w kilkunastu kategoriach. I tak np. sami architekci mogą zgłaszać projekty domów wielorodzinnych, użyteczności publicznej czy biurowców. Zgłoszenia są oceniane przez ponad 80 międzynarodowych ekspertów branżowych. Ocena koncentruje się na jakości projektu, innowacyjności, oryginalności i zaangażowaniu w zrównoważony rozwój.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było przesłanie obszernego folderu, zawierającego odpowiedzi na wiele szczegółowych pytań dotyczących założeń autorskich, lokalizacji inwestycji, zagospodarowania terenu czy rozwiązań ekologicznych. W kategorii domów jednorodzinnych w Polsce otrzymaliśmy główną nagrodę ex aequo z trzema innymi pracowniami – informuje dr Bartosz Dendura, właściciel zwycięskiej Pracowni Architektonicznej Studio4SPACE.

Organizator przyznał w sumie 11 nagród europejskim domom jednorodzinnym. Oprócz Studio4SPACE, w tej samej kategorii nagrodzono też trzy inne polskie firmy. Jak podaje dr Dendura konkurs cieszy się bardzo dużą popularnością wśród europejskich architektów, o czym świadczą co roku setki nadsyłanych zgłoszeń.

Jest to kolejna nagroda dla zaprojektowanego przez nas domu na krakowskiej Olszy. Przy tym projekcie położyliśmy bardzo duży nacisk na rozwiązanie idące w duchu architektury zrównoważonej, począwszy od rozwiązań konstrukcyjnych, poprzez zastosowane instalacje wewnętrze po materiały wykończeniowe. Każda decyzja była też analizowana pod kątem środowiskowym. Ale, niezależnie od proekologicznych zastosowań w tym projekcie, chcieliśmy, żeby był on także ciekawy architektonicznie. I to zostało dostrzeżone. Doceniono również estetykę ekologicznej nieruchomości. Natomiast sama nagroda jest dla nas potwierdzeniem, że było warto włożyć w ten projekt mnóstwo serca i pracy – mówi właściciel Pracowni Architektonicznej Studio4SPACE.