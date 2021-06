Projekt Macieja Franty z nagrodą w Paryżu

Chorzowska Villa Reden zdobyła nagrodę w Paryżu. Budynek spod kreski Macieja Franty zgarnął nagrodę DNA Paris Design Award.

W plebiscycie DNA Paris Design Awards nagradzane są projekty z dziedziny architektury, projektowania wnętrz i krajobrazu, a także projektowania produktu i projektowania graficznego. Chorzowska Villa Reden została nagrodzona w kategorii projektów mieszkaniowych.

Zaprojektowana przez Macieja Frantę Villa Reden w Chorzowie to zespół czterech dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych podzielonych na niezależnie funkcjonujące części, w których znajduje się w osiem apartamentów na wynajem.

Budynek stoi wśród wyjątkowego otoczenia. Obiekt wpisuje się zastaną tkankę miejską i otwiera go na blisko sąsiedztwo natury. Bryła dopasowała się do nieregularnego terenu kształtem, a okalające ją balkony i tarasy o zaokrąglonym kształcie nawiązują do międzywojennej zabudowy willowej otoczenia.

