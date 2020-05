Projekt Mai Ganszyniec dla Ceramiki Paradyż doceniony w prestiżowym konkursie

Połączenie tradycji i innowacji, którego elementem przewodnim są kultowe gorseciki - tak w kilku słowach można opisać zaprojektowaną przez Maję Ganszyniec kolekcję Modernizm. Teraz tradycja w nowoczesnym wydaniu według Ceramiki Paradyż została doceniona przez jury konkursu A’ Design Award and Competition.

Ceramika Paradyż po raz kolejny została doceniona na międzynarodowej arenie za wyjątkowe wzornictwo przemysłowe. Zaprojektowana przez Maję Ganszyniec kolekcja Modernizm zdobyła nagrodę Bronze A' Design Award w kategorii materiały budowlane i elementy konstrukcyjne.

A’ Design Award and Competition to jeden z największych, najbardziej prestiżowych i uznanych konkursów na świecie z dziedziny designu. Zdobycie nagrody symbolizuje nie tylko wyjątkową doskonałość projektową. To także podkreślenie oryginalności i funkcjonalności projektu, który pomoże uczynić świat lepszym miejscem oraz stać się źródłem inspiracji dla twórców, architektów, producentów i inwestorów. Wręczenie nagród odbywa się co roku podczas uroczystej gali w Teatro Sociale Como we Włoszech. Termin tegorocznego wydarzenia nie jest jeszcze znany.

- Jesteśmy ogromnie dumni z tego prestiżowego wyróżnienia. A’Design Award to docenienie naszej kolekcji we Włoszech, czyli w samym centrum światowego designu płytek ceramicznych. Nagroda jest potwierdzeniem naszego przekonania, że inwestycja w dobre wzornictwo ma ogromny sens, a tworzenie nowoczesnego produktu warto opierać o historię i tradycję. Tym właśnie jest kolekcja Modernizm, która łączy dziedzictwo polskiej ceramiki z innowacyjnymi możliwościami tworzenia współczesnych wnętrz. – mówi Michał Drożdż, członek zarządu, dyrektor generalny ds. designu i strategii marketingowej.

Modernizm to połączenie tradycji i innowacji, którego elementem przewodnim są kultowe gorseciki. Zaprojektowana przez Maję Ganszyniec kolekcja przyciąga wzrok różnorodnymi wzorami, formatami i kolorami, oferując swobodę aranżacji. Produkty można stosować zarówno na podłogach, jak i ścianach. Doskonale sprawdzą się w budynkach objętych ochroną konserwatorską, ale także w kamienicach, nowoczesnych restauracjach, sklepach czy przestrzeni domowej.

- Cieszę się bardzo, że jury konkursu dostrzegło wartość projektu Modernizm i doceniło nie tylko atrakcyjny produkt, ale przede wszystkim ideę stojącą za nim. Widać, że kolekcja osadzona w tradycji i lokalności, wpisuje się świetnie w kontekst współczesnego rynku międzynarodowego. To dowód na to, że pewne rozwiązania są prawdziwie ponadczasowe i bronią się niezależnie od czasu i miejsca. Piękny, trwały i naturalny materiał użyty w kolekcji pozwoli cieszyć się nią przez kolejne dziesięciolecia. – powiedziała Maja Ganszyniec, projektantka kolekcji Modernizm i właścicielka Studia Ganszyniec.

A’Design Award & Competition zostało stworzone, aby zwiększyć globalną świadomość dobrego projektowania i promować najlepsze prace designerskie na całym świecie. Wszystkie zgłoszenia ocenione zostały przez niezależne, międzynarodowe jury, które w tym roku nagrodziło łącznie 2089 zwycięskich prac ze 107 krajów w 105 różnych dyscyplinach związanych z projektowaniem i wzornictwem. Kolekcja Modernizm zdobyła tytuł Bronze A’Design Award. Jest to poziom nagrody oznaczający doskonałe wzornictwo, który otrzymuje jedynie od 5 a 10% wszystkich laureatów konkursu.