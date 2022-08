Projekt Mai Ganszyniec nominowany do nagrody. Tym razem doceniono "zielone" krzesło

Dobry design w dzisiejszych czasach nie może ignorować takich kwestii, jak wpływ społeczny czy zrównoważony rozwój – tak brzmi kluczowa zasada organizatorów tego konkursu. Na liście nominacji (long list) w kategorii Sustainable Design znalazło się krzesło zaprojektowane przez Maję Ganszyniec.

Maja Ganszyniec została doceniona za projekt krzesła.

Projekt polskiej projektantki nominowano w konkursie Dezeen Award.

Krzesło Normo jest zaprojektowane zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej.

W tym roku do Dezeen Awards, podczas piątej edycji, wpłynęła rekordowa ilość 5400 zgłoszeń z ponad 90 krajów. Wśród 32 nominowanych do nagrody w kategorii Sustainable Design znalazło się krzesło Normo marki Profim, zaprojektowane przez Maję Ganszyniec.

Na liście nominacji (long list) w kategorii Sustainable Design znalazło się krzesło zaprojektowane przez Maję Ganszyniec, fot. mat. prasowe

Normo to przełomowy produkt polskiej marki Profim. To na pierwszy rzut oka niepozorne krzesło kryje potężną wiedzę i wyznacza nowe standardy w masowej produkcji mebli tapicerowanych. To nowa norma nie tylko dla marki Profim, ale dla wszystkich, którzy zechcą podążać drogą gospodarki cyrkularnej.

Normo jest zaprojektowane zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej. Konstrukcja siedziska i oparcia wykonana jest w 100 proc. z tworzywa sztucznego pochodzącego z przetworzonych odpadów, a łączny udział materiałów pochodzących z recyklingu w Normo wynosi 50 proc. Po zakończeniu cyklu życia, krzesło można rozłożyć na części pierwsze i poddać recyklingowi aż w 94 proc.