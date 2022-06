Projekt Roberta Koniecznego z kolejnym wyróżnieniem. Wszystko zaczęło się od ogrodu

Nietuzinkowy projekt spod kreski KWK Promes Roberta Koniecznego zdobył kolejne wyróżnienie. From the Garden House został zdobywcą specjalnego wyróżnienia w konkursie Architizer A+Awards. W tym projekcie wszystko zaczęło się od ogrodu.

REKLAMA

Po raz kolejny From the Garden House został wyróżniony przez jeden z najbardziej znanych portali architektonicznych na świecie.

Projekt KWK Promes Roberta Koniecznego został zdobywcą specjalnego wyróżnienia w konkursie Architizer A+Awards.

Projekt „From The Garden House" był dla architektów z KWK Promes niecodziennym doświadczeniem. Właściciel przyszedł do nich z gotowym projektem ogrodu, który był już w zaawansowanej realizacji. Brakowało tylko domu. Wydawało im się to wtedy niedorzecznym odwróceniem biegu rzeczy.

Zainspirowani krzywiznami

Zanim się spotkali, miłośnik przyrody zamienił zupełny ugór w piękną zieloną oazę z jeziorem i płynnie poprowadzoną drogą do miejsca, gdzie miał się znaleźć dom. I te krzywizny, po których lubił się poruszać, zainspirowały architektów.

Parter domu z częścią dzienną stał się ich kontynuacją, wpisując się w otoczenie. Miękkie kształtowanie przyziemia pozwoliło wydzielić podjazd oraz wprowadzić ogród niemalże do wnętrza domu.

Projekt „From The Garden House

Z topograficznie ukształtowanym parterem kontrastuje bryła piętra zamykana okiennicami od strony południowej, zapewniającymi prywatność od strony dojazdu. Te dwie odmienne geometrie łączy miękko wykrojone atrium - zielone serce domu.

Finalnie pomysł właściciela, aby zacząć inwestycję od realizacji ogrodu, okazał się logiczny. W momencie ukończenia budowy domu od razu mógł się cieszyć dorodną zielenią. Aby uzyskać docelową wielkość, rośliny potrzebują więcej czasu niż trwa realizacja domu, a sadzenie wysokich drzew generuje duże koszty. Co więcej, ze względu na transport i konieczność użycia ciężkiego sprzętu, jest to nieekologiczne.

W tym wszystkim, architektom z KWK Promes zostało jedynie stworzenie domu wynikającego z ogrodu (From the Garden House).