Projekt spod kreski Karpiel Steindel Architektura z pierwszą nagrodą Izby Architektów RP

Zespół Domów The Boats w Kościelisku/Kierpcówka otrzymał pierwszą nagrodę Izby Architektów RP. Po raz kolejny jury plebiscytu Salon Architektury zdecydowało o uhonorowaniu architektów tym branżowy wyróżnieniem.

REKLAMA

Tę nagrodę biuro Karpiel Steindel Architektura darzy szczególnym sentymentem z uwagi na jej prestiżowy charakter. Plebiscyt Salon Architektury jest bowiem manifestacją małopolskiej architektury tworzonej przez członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. To nagroda środowiska zawodowego przyznawana corocznie, niezwykle ceniona przed samych architektów oraz branżę budowlaną.

Nagrodzony projekt Domów The Boats to skromna i wrażliwa na kontekst otoczenia realizacja. Widokowo otwiera się symbolicznie na panoramę Tatr. Drewniane chałupy zarówno kształtem, jak i zastosowanymi materiałami nawiązują do górskich szałasów.

Skromne drewniane chałupy zaprojektowane przez biuro Karpiel Steindel Architektura, od północy nie odznaczają się na tle górskiego pejzażu, od południa zaś otwierają widokowo z wnętrza na panoramę Tatr.

Dzięki zastosowaniu barwionych na czarno dranic (postarzanego drewna imitującego surowe deski) domy nawiązują do górskich szałasów. Pochodzenie inwestora zdradzać może forma dwóch domów letniskowych, przewidzianych dla gości. Jasne, modrzewiowe drewno odróżnia podbrzusza budynków od czarnych dranic, przywołując na myśl kadłuby statków.

Monolityczny charakter elewacji podkreśla jednorodność kolorystyki oraz zamaskowane drzwiowi wejściowe i garażowe głównego budynku. Aby optycznie przełamać jego bryłę i osłabić jego dominację wobec mniejszych domów letniskowych, w projekcie, między garażem a skrzydłem głównym zastosowano przeszklone rozsunięcie.

Poruszenie dachu względem osi budynku spowodowało skrócenie okapu od północy i jego wydłużenie od południa. Powstało w ten sposób naturalne zadaszenie dla części tarasu.

Od strony drogi dojazdowej na teren działki, gdzie zlokalizowane są domy, nowa zabudowa pozostaje skromna i wtopiona w górski krajobraz z rysującymi się w oddali dachami podhalańskich chałup. Tam, gdzie widok jest najistotniejszy, domy otwierają się na pejzaż zapraszając go do wnętrza, lecz nie zabierając go innym.