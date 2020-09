Projekt Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego z nagrodą w międzynarodowym konkursie

Projekt Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego zaprojektowany przez BAAS arquitectura z Hiszpanii oraz pracownie Grupa 5 architekci i Małeccy biuro projektowe z Polski zdobył główną nagrodę w międzynarodowym konkursie na najlepsze budynki wykorzystujące materiały ceramiczne.

Architekci z całego świata zaprezentowali swoje innowacyjne projekty wykorzystujące materiały ceramiczne: do Brick Award 2020 zgłoszono 644 projekty z 55 krajów. Ceremonia wręczenia nagród po raz pierwszy odbyła się w Internecie.

- Brick Award daje architektom z całego świata okazję do zaprezentowania swoich innowacyjnych projektów architektury ceglanej. Ma także na celu zachęcanie architektów do dzielenia się koncepcjami projektowymi i poszukiwania nowych sposobów myślenia o architekturze. W 2020 roku Wienerberger po raz dziewiąty przyznaje te międzynarodowe nagrody. Rekordową liczbę 644 projektów zgłosiło w tym roku 520 architektów z 55 krajów - mówi CEO Heimo Scheuch.

Nagrody przyznano w 5 kategoriach: Feeling at home (11 nominowanych projektów), Living together (10 nominowanych projektów), Working together (9 nominowanych projektów), Sharing public spaces (11 nominacji) oraz Building outside the box (9 nominacji). Ostatnia kategoria to innowacyjne koncepcje i sposoby wykorzystania materiałów ceramicznych, nowe technologie budowlane czy materiały ceramiczne, które powstały na specjalne zamówienie.

Pula nagród w konkursie wyniosła 29 500 euro, włączając nagrody w 5 kategoriach konkursowych wraz z Nagrodą Główną i Nagrodą Specjalną. Po upływie terminu zgłoszeń pre-jury złożone z dziennikarzy zajmujących się architekturą zawęziło grupę projektów do 50 nominacji. Z tej listy wyłoniono zwycięzców.

W tym roku w skład jury weszli: Helena Glantz, Urban Design (Szwecja), Toni Gironès Saderra, Estudi d’Arquitectura Toni Gironès (Hiszpania), Tina Gregoric, Dekleva Gregoric Architects (Slowenia), Mette Kynne Frandsen, Henning Larsen Architects A/S (Dania) oraz Jonathan Sergison, Sergison Bates Architects (Wielka Brytania).

Tegoroczną Nagrodę Główną zdobył projekt Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego zaprojektowany przez BAAS arquitectura z Hiszpanii oraz pracownie Grupa 5 architekci i Małeccy biuro projektowe z Polski. Projekt został również zwycięzcą w kategorii „Sharing public spaces”. Zdecydowane, ale subtelne podejście podkreśla istniejącą historyczną tkankę katowickiej ulicy przesiąkniętej śląską historią węgla. Ciemna, otwarta ceglana kratownica całkowicie otacza istniejący, skromny wielorodzinny dom górniczy pełniący także funkcję fabryczki żarówek, przeobrażając się w większą abstrakcyjną strukturę. Imponująca realizacja będąca wyłonioną w drodze otwartego konkursu propozycją zaaranżowania publicznej przestrzeni, została połączona z wrażliwym wyczuciem lokalnego kontekstu, podkreślając wyjątkową atmosferę najbliższego otoczenia.