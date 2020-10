Projekt z Polski z nagrodą w prestiżowym międzynarodowym konkursie

Apartament pokazowy znajdujący się w inwestycji Osiedle Awangarda zdobył nagrodę European Property Awards w kategorii Interior Design. Za projekt wnętrz odpowiada Tarnowski Division.

„European Property Awards” to europejska część prestiżowego konkursu „International Property Awards”, którego początki sięgają 1993 roku. Plebiscyt ma charakter branżowy, a przyznawane nagrody stanowią potwierdzenie najwyższej jakości i wyrazy uznania dla osiągnięć firm działających w branży nieruchomości. Ze względu na światową skalę, konkurs podzielony jest na strefy geograficzne. Każdego roku kandydaci z Afryki, Ameryki, Azji i Pacyfiku, Arabii, Kanady, Karaibów, Ameryki Środkowej i Południowej, Europy, Wielkiej Brytanii oraz USA zgłaszają swoje projekty w kilkudziesięciu kategoriach na szczeblu regionalnym. Te, które otrzymają najwyższą ilość punktów przyznanych przez ponad 100 niezależnych sędziów, znajdą się w gronie laureatów mogących pochwalić się elitarnym odznaczeniem.

Jedną z kluczowych kategorii w konkursie jest „Interior Design”, na którą składa się 8 odrębnych obszarów: Interior Design Show Home, Leisure Interior, Mixed-use Interior, Office Interior, Public Service Interior, Interior Design Private Residence, Interior Design Show Home, Interior Design Apartment oraz Retail Interior.

To właśnie pierwsza z nich zapewniła apartamentowi pokazowemu znajdującemu się w inwestycji Osiedle Awangarda tytuł zwycięzcy kategorii w Polsce. Za projekt wnętrza odpowiada Agnieszka Kuratczyk i Szymon Tarnowski z Tarnowski Division. Niemal wszystkie przedmioty będące wewnątrz zostały zaprojektowane specjalnie na potrzeby tej realizacji. Ciemne, stonowane kolory, surowość żelbetowego stropu skonfrontowana z gładkością szkła i drewnem wykończonym na wysoki połysk oraz swobodne nawiązania do estetyki art deco, tworzą w nim mieszankę, pełną wyrafinowanej elegancji. Apartament jest odważny, jednak niepozbawiony ciepła, a paradoksalne kontrasty, stanowiące podstawę przestrzeni, przyczyniły się do powstania spójnej, unikalnej całości.

– „European Property Awards” to znak doskonałości w branży nieruchomości, znany i ceniony na całym świecie. Zdobycie nagrody w konkursie, już po raz trzeci, to dla nas ogromne wyróżnienie oznaczające nie tylko prestiż i promocję na arenie międzynarodowej. Jest to również swoiste potwierdzenie i docenienie naszej ciężkiej pracy oraz indywidualnego, nieszablonowego podejścia do każdego projektu. Apartament pokazowy w inwestycji Osiedle Awangarda to szczególna przestrzeń łącząca w sobie luksus, ponadczasowość oraz dobry smak. Rozmach i precyzja jaką architekci włożyli w projekt, przyczyniły się do powstania niezwykłej przestrzeni, której nie da się ująć w żadne ramy. Wnętrze jest intrygujące, inspirujące i z pewnością na długo pozostające w pamięci, tak samo jak osiedle, w którym się znajduje. Osiedle Awangarda to miejsce spotkań dla ludzi z pasją, którzy cenią sobie indywidualność, charakter, nowoczesne rozwiązania architektoniczne oraz wyjątkową dbałość o każdy szczegół. Cieszymy się, że dzisiaj, zarówno apartament, jak i inwestycja, mogą być podziwiane przez cały świat – mówi Paweł Malinowski, Prezes Zarządu firmy Profbud.

Nagrodzony apartament pokazowy znajduje się w II etapie prestiżowego Osiedla Awangarda, mieszczącego się w bezpośrednim sąsiedztwie Fortu Bema na warszawskim Bemowie.

Tegoroczna oficjalna Gala Red Carpet, podczas której ogłoszeni i nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu odbędzie się 11 grudnia w formie transmisji online.